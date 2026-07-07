El Atlético de Madrid entra en la lucha por el fichaje de Mohamed Salah

El club español Atlético de Madrid se prepara para realizar uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes de verano. Los madrileños han marcado como objetivo principal al delantero egipcio Mohamed Salah, quien se convirtió en agente libre tras finalizar su contrato con el Liverpool. Se espera que este fichaje no solo refuerce la línea de ataque del club, sino que también fortalezca su prestigio en el escenario europeo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Fichajes, la directiva del Atlético y el entrenador Diego Simeone ven en Mohamed Salah al sucesor ideal de Antoine Griezmann, quien dejó el equipo. Aunque el jugador se encuentra actualmente como agente libre, el club madrileño tendrá que invertir una gran suma en su salario y contrato personal. A pesar de ello, el director deportivo y el equipo de scouting han concluido que la experiencia y la mentalidad ganadora de la estrella egipcia son fundamentales para el equipo.

El objetivo principal del verano para Simeone

Diego Simeone considera el fichaje de Mohamed Salah como la incorporación más importante de este verano. En opinión del técnico, el delantero, que ha rendido a un alto nivel durante nueve temporadas en la Premier League, puede aumentar significativamente la creatividad y la contundencia del ataque del Atlético de Madrid. Especialmente en los partidos decisivos de la Champions League, se espera que el liderazgo de Salah sea determinante.

Según informa Goal.com, el propio Mohamed Salah, de 33 años, ha mostrado interés en continuar su carrera en el campeonato español. Desea mantener su mejor estado de forma jugando en una de las ligas más fuertes de Europa. Esto crea una buena oportunidad para el Atlético de Madrid, a pesar de las ofertas astronómicas que llegan desde los clubes de Arabia Saudita.

Actualmente, la directiva del club madrileño está preparando un proyecto de contrato atractivo para el jugador. Se dice que el propio Diego Simeone participará personalmente en el proceso de negociación para intentar convencer al jugador de unirse a su proyecto. El club planea incorporar a Salah al equipo antes de que comience la pretemporada.

Si este fichaje se concreta, se convertirá en una de las operaciones más grandes del Atlético de Madrid en los últimos años. La llegada de Mohamed Salah sin duda aportará grandes beneficios al equipo, no solo en el campo, sino también a nivel de marketing y marca. Con la ayuda de Mohamed Salah, los madrileños aspiran a luchar por los títulos principales, tanto en La Liga como en competiciones internacionales.