Una nueva era en la venta de coches: la startup Bidbus organiza subastas entre concesionarios

Vender un coche usado a un precio rentable siempre ha sido un proceso complejo. A menudo, los propietarios aceptan precios bajos a través de servicios como Carvana, o tienen que perder tiempo y energía visitando concesionarios. La startup Bidbus, con sede en Los Ángeles, ofrece una solución moderna: la empresa organiza subastas en tiempo real entre concesionarios, garantizando a los vendedores el precio más alto sin salir de casa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, Bidbus ha recaudado 15 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A liderada por Ibex Investors para expandir sus operaciones. En este proceso de financiación también participaron Mucker Capital, FJ Labs y otros grandes fondos de capital riesgo. El objetivo principal de la startup es ir más allá de California y Texas para aportar transparencia al mercado automotriz en todo el país.

El principio de funcionamiento de la plataforma Bidbus es simple y eficaz: el propietario del vehículo publica los datos de su coche, tras lo cual los concesionarios compiten entre sí durante unas horas haciendo ofertas. Los fundadores de la startup afirman que este entorno competitivo permite al vendedor obtener entre 2 000 y 3 000 dólares más de beneficio, una cifra significativamente superior a las ofertas de los compradores online tradicionales.

Eficiencia del mercado y transparencia

El CEO de la empresa, Duke Yan, cuenta que esta idea surgió de una experiencia personal. Al intentar vender el coche de su madre y recibir ofertas muy bajas de los concesionarios, reunió a todos los compradores en un chat grupal. Inesperadamente, los concesionarios empezaron a competir entre sí, aumentando el precio. "El problema del mercado de coches usados no es la financiación, sino la eficiencia del mercado. Los consumidores no conocen el valor real de su propiedad y los concesionarios tienen dificultades para encontrar productos de calidad", afirma Yan.

Bidbus no solo ofrece comodidad a los vendedores, sino también a los concesionarios. Los concesionarios suelen estar acostumbrados a participar en subastas, pero Bidbus les proporciona los coches más recientes y de mayor calidad, directamente de particulares. Este proceso se está convirtiendo en la forma más rápida y fiable para que los concesionarios repongan su inventario.

Para hacer la experiencia del usuario más atractiva, la startup se ha inspirado en aplicaciones de trading como Robinhood y en la red social TikTok. En la plataforma, los aumentos de precio se muestran en letras grandes y en directo. Esto anima a los usuarios a compartir capturas de pantalla del proceso en las redes sociales y a atraer nuevos clientes a la plataforma.

En un momento en que los procesos de compraventa de coches se trasladan a plataformas digitales, el éxito de un modelo como Bidbus podría introducir nuevos estándares en el sector. La formación de precios a través de la competencia es la solución más justa tanto para el vendedor como para el comprador. Actualmente, la startup trabaja en la mejora de sus algoritmos y en la ampliación de su base de concesionarios.