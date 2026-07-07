Los « anillos de divorcio », una tendencia tras la separación

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Los « anillos de divorcio », una tendencia tras la separación

Recientemente, una nueva tendencia está ganando popularidad entre las mujeres de todo el mundo: el « anillo de divorcio » (divorce ring). Ahora, en lugar de vender su anillo de bodas o guardarlo en un joyero, muchas mujeres lo reutilizan para convertirlo en una nueva joya que simboliza una nueva etapa de la vida.

Una bloguera que vive en Florida, Deb Marino, también tomó esta decisión. Conservó el diamante de su anillo de bodas y le añadió un zafiro que representa a su hija. La creación del nuevo anillo costó aproximadamente 3 000 dólares. «No quería simplemente guardarlo en una caja. Los diamantes son muy valiosos», afirma.

Los expertos señalan que el valor de reventa de los anillos de compromiso suele ser solo el 30 % de su precio original. Por ello, muchos prefieren dar una nueva vida a sus antiguas joyas.

Vista de anillos de oro y diamantes uno al lado del otro.

Según

Kate Daly, cofundadora de la empresa británica Amicable, estos anillos simbolizan no solo una nueva vida, sino también la independencia financiera. Ella sostiene que comprar una joya valiosa con los propios ahorros tras un divorcio es una expresión de autonomía en la toma de decisiones.Desde Gales,

Mujer de cabello castaño sosteniendo una copa de cristal vacía y sonriendo.

Ceri Evans, compró un nuevo anillo de platino y diamantes con sus propios fondos tras divorciarse. Ella llama a este anillo, en tono de broma, «mi declaración de independencia». Alex Proi, de Pensilvania, también rediseñó el oro y los diamantes de su alianza. Dice que esta joya le recuerda que ha superado las dificultades y ha empezado de cero.

El tema también se debate activamente en las redes sociales. Mientras algunas guardan su alianza, otras la venden o se deshacen de ella. Sin embargo, muchas eligen regalarse un nuevo anillo, un viaje u otro obsequio para celebrar simbólicamente el inicio de una nueva vida. Esto demuestra que el «anillo de divorcio» se está convirtiendo en una nueva tradición cada vez más popular en el mundo.

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Aziza Shukhratova
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