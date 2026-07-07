El Arsenal busca fichar a un ex defensa del Manchester United para reemplazar a Ben White

El Arsenal de Londres prepara un movimiento inesperado para el mercado de fichajes de verano. Los «Gunners» consideran la incorporación de Aaron Wan-Bissaka, conocido por su paso por el Manchester United y Crystal Palace, y actualmente en el West Ham, para reforzar su plantilla. Este interés surge ante la incertidumbre que rodea a uno de los defensas clave del equipo, Ben White. Así lo informa Goal.com informa .

Según TEAMTalk, la directiva del Arsenal está seriamente preocupada por la posible salida de Ben White. El defensa inglés ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos y equipos de Arabia Saudí. Por ello, el técnico Mikel Arteta ha elaborado una lista de 11 candidatos para reforzar el lateral derecho, donde Aaron Wan-Bissaka ocupa uno de los puestos principales.

Cambios en la línea defensiva

Aaron Wan-Bissaka, de 28 años, tuvo una actuación sólida con la selección de la RD Congo en la reciente Copa del Mundo. Su equipo logró superar un grupo difícil con rivales como Portugal y Colombia. Se espera que el descenso del West Ham fuera de la Premier League reduzca el precio de transferencia del jugador y aumente su deseo de volver a la máxima categoría.

Mikel Arteta valora mucho la habilidad de Wan-Bissaka en los duelos individuales. Los responsables del Arsenal confían en que este jugador aporte solidez adicional a la defensa compitiendo con Jurrien Timber. Sus capacidades defensivas podrían ser especialmente útiles para frenar a los extremos más peligrosos de la Premier League.

Problemas relacionados con Ben White

La situación de Ben White es bastante más compleja. El jugador no solo lucha contra los rumores de traspaso, sino también contra lesiones graves. En particular, se perdió los momentos decisivos de la temporada pasada, incluida la final de la Champions League donde el Arsenal cayó ante el Paris Saint-Germain. Esta lesión también le impidió acudir a la Copa del Mundo con la selección inglesa.

El director deportivo del club, Andrea Berta, trabaja activamente en el mercado de fichajes. La lista no solo incluye a Aaron Wan-Bissaka, sino también a otros nombres destacados. Los londinenses están listos para negociar en varios frentes. La lista de jugadores seguidos por los ojeadores del Arsenal es la siguiente:

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Oscar Mingueza (Celta de Vigo)

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Para el futuro, el club contempla opciones más jóvenes. Talentos como el defensa de la Roma Wesley, el jugador del Mónaco Vanderson y el representante del Sporting CP Ivan Fresneda forman parte de los planes a largo plazo de Mikel Arteta. Tras ganar la Premier League la temporada pasada, el Arsenal busca profundizar su plantilla para mantener su hegemonía.