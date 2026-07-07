Mundial 2026. Argentina — Egipto: una nueva prueba para el campeón vigente

Hoy, 7 de julio, se disputa un emocionante encuentro de los octavos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a la selección nacional de Egipto en Atlanta.

El partido comenzará a las 21:00, hora de Taskent. El equipo ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.

El encuentro se jugará en Atlanta

El partido entre Argentina y Egipto tendrá lugar en el «Mercedes-Benz Stadium», ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Mundial 2026. Octavos de final

Argentina — Egipto

Hora de inicio: 21:00, hora de Taskent.

Argentina llega tras una victoria sufrida

Argentina se enfrentó a la selección nacional de Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El tiempo reglamentario terminó sin un ganador en un duelo muy disputado. Los argentinos, superiores en la prórroga, se impusieron por 3-2 y lograron el pase a octavos.

Egipto eliminó a Australia en los penaltis

La selección de Egipto se midió ante Australia en la fase anterior.

El tiempo reglamentario y la prórroga finalizaron con un empate 1-1. En la tanda de penaltis, los egipcios ganaron 4-2, continuando así su camino en el torneo.

¿Seguirá adelante el campeón vigente?

Argentina conquistó el título en la Copa del Mundo 2022 tras vencer a Francia en la tanda de penaltis de la final.

Ahora, el campeón vigente enfrenta otra prueba decisiva. Por un lado, una Argentina con gran experiencia; por el otro, una combativa Egipto que eliminó a Australia. Está claro que el partido en Atlanta no será sencillo.