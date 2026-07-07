Mundial 2026. Argentina — Egipto: una nueva prueba para el campeón vigente

·86·Deportes
Mundial 2026. Argentina — Egipto: una nueva prueba para el campeón vigente

Hoy, 7 de julio, se disputa un emocionante encuentro de los octavos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a la selección nacional de Egipto en Atlanta.

El partido comenzará a las 21:00, hora de Taskent. El equipo ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.

El encuentro se jugará en Atlanta

El partido entre Argentina y Egipto tendrá lugar en el «Mercedes-Benz Stadium», ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Mundial 2026. Octavos de final

Argentina — Egipto

Hora de inicio: 21:00, hora de Taskent.

Argentina llega tras una victoria sufrida

Argentina se enfrentó a la selección nacional de Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El tiempo reglamentario terminó sin un ganador en un duelo muy disputado. Los argentinos, superiores en la prórroga, se impusieron por 3-2 y lograron el pase a octavos.

Egipto eliminó a Australia en los penaltis

La selección de Egipto se midió ante Australia en la fase anterior.

El tiempo reglamentario y la prórroga finalizaron con un empate 1-1. En la tanda de penaltis, los egipcios ganaron 4-2, continuando así su camino en el torneo.

¿Seguirá adelante el campeón vigente?

Argentina conquistó el título en la Copa del Mundo 2022 tras vencer a Francia en la tanda de penaltis de la final.

Ahora, el campeón vigente enfrenta otra prueba decisiva. Por un lado, una Argentina con gran experiencia; por el otro, una combativa Egipto que eliminó a Australia. Está claro que el partido en Atlanta no será sencillo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Liverpool se une a la lucha por la estrella mexicana Gilberto MoraEl Liverpool se une a la lucha por la estrella mexicana Gilberto MoraHoy, 20:10Duelo entre Messi y Salah: alineaciones confirmadasDuelo entre Messi y Salah: alineaciones confirmadasHoy, 20:04La selección española establece un récord histórico en la Copa del MundoLa selección española establece un récord histórico en la Copa del MundoHoy, 19:56El Atlético de Madrid entra en la lucha por el fichaje de Mohamed SalahEl Atlético de Madrid entra en la lucha por el fichaje de Mohamed SalahHoy, 18:56Liam Rosenior regresa a París: el técnico inglés comienza su trabajo en FranciaLiam Rosenior regresa a París: el técnico inglés comienza su trabajo en FranciaHoy, 17:54El Arsenal busca fichar a un ex defensa del Manchester United para reemplazar a Ben WhiteEl Arsenal busca fichar a un ex defensa del Manchester United para reemplazar a Ben WhiteHoy, 17:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán