Lanzamiento del Nothing Phone (4b): 6 años de actualizaciones y una batería récord

La marca británica Nothing amplía su catálogo de productos presentando oficialmente el Nothing Phone (4b), un smartphone con un nuevo índice. Este dispositivo es el primer modelo de la serie "b" en la historia de la compañía, compitiendo en el segmento de gama media con un diseño único y soporte de software a largo plazo. Así lo informa Ixbt.com informa .

La apariencia del smartphone conserva el estilo tradicional de la marca, integrando elementos de diseño de los modelos Phone (2a) y Phone (2a) Pro. En el panel trasero del dispositivo se encuentra la interfaz Glyph, la carta de presentación de Nothing. En este nuevo modelo, este panel luminoso también cuenta con una función de señalización con luz roja durante la grabación de video.

Técnicamente, el Nothing Phone (4b) está equipado con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas. La pantalla ofrece resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2000 nits, lo que permite una visualización clara incluso bajo la luz solar. El corazón del dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 4 y 8 GB de RAM.

Inteligencia artificial y botón dedicado

Ha aparecido un nuevo botón adicional llamado Essential Key en el cuerpo del smartphone. Según información de ixbt.com, este botón permite a los usuarios acceder rápidamente a las funciones de IA. Esto sigue las tendencias actuales del mercado de smartphones para simplificar la experiencia del usuario.

Sobre las capacidades de la cámara, el bloque principal incluye un sensor principal de 50 MP y un objetivo ultra gran angular de 8 MP. En el panel frontal hay una cámara selfie de 16 MP. La autonomía está garantizada por una batería de 5200 mAh, aunque la versión destinada al mercado indio se lanzará con una batería de 6000 mAh, la cifra más alta en la historia de Nothing.

En cuanto al software, la compañía hace grandes promesas. El Phone (4b) funciona con Nothing OS 4.1 basado en Android 16. El fabricante garantiza tres actualizaciones importantes de Android y seis años de actualizaciones de seguridad.

Funciones adicionales y precio

Carga por cable de 33 W;

Carga inversa de 7,5 W;

Protección contra polvo y agua bajo el estándar IP64;

Módulos Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 y NFC;

Altavoces estéreo.

En el mercado europeo, la variante base del Nothing Phone (4b) con 128 GB de almacenamiento se estima en unos 330 euros. Considerando la creciente popularidad de la marca, se espera que el nuevo modelo llegue pronto a los estantes de los minoristas locales.