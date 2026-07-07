Lanzamiento de la aplicación Savi para proteger contra el fraude mediante IA

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Lanzamiento de la aplicación Savi para proteger contra el fraude mediante IA

En un momento en que el uso malintencionado de la inteligencia artificial (AI) aumenta en el mundo tecnológico, ha surgido una nueva solución en ciberseguridad. La startup Savi Security ha presentado una aplicación móvil destinada a proteger a los usuarios comunes contra fraudes complejos basados en AI, incluyendo amenazas como la falsificación de voz y el secuestro virtual. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Este proyecto fue fundado por los hermanos Patrick y Ryan Coughlin, quienes cuentan con una amplia experiencia en el sector. Patrick ocupó cargos directivos en productos de seguridad en Cisco y Splunk, mientras que Ryan trabajó en productos de consumo en gigantes como Apple y Spotify. La aplicación Savi ha sido lanzada oficialmente para las plataformas iPhone y Android, y el proyecto ya ha logrado recaudar 7 millones de dólares de inversores liderados por Acrew Capital.

Una idea nacida de una tragedia personal

La creación de Savi Security fue motivada por un incidente ocurrido en la familia de los fundadores. La madre de Patrick Coughlin recibió una llamada de un desconocido, y en la pantalla aparecía el número de su hija. Mediante el uso de AI, la voz y los gritos de su hija fueron falsificados de forma tan realista que la madre no dudó. Los estafadores afirmaron haber secuestrado a la hija y exigieron dinero de inmediato.

Por un golpe de suerte, la madre no perdió la calma y llamó a su hija, confirmando que estaba a salvo. Este suceso hizo reflexionar a Patrick: los métodos complejos de ciberataques, antes utilizados solo contra gobiernos o grandes corporaciones, ahora se emplean contra personas comunes, incluso contra adultos mayores.

¿Cómo funciona la protección tecnológica?

La aplicación Savi protege a los usuarios contra contenido sospechoso que llega a través de mensajes de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas. El sistema analiza los datos entrantes en tiempo real para verificar si contienen elementos de AI o signos de fraude. Esto es especialmente importante para combatir los ataques "Deepfake" realizados mediante la clonación de la voz de seres queridos.

En Uzbekistán también se han observado recientemente casos frecuentes de falsificación de mensajes de voz de conocidos a través de Telegram y otras aplicaciones de mensajería para solicitar dinero. Aplicaciones como Savi podrían convertirse en una herramienta esencial para garantizar la seguridad digital no solo en EE. UU., sino en todo el mundo, incluida la región de Asia Central.

Los expertos señalan que los ciberdelincuentes ahora pueden clonar perfectamente la voz de cualquier persona a partir de unos pocos segundos de video o audio obtenidos de redes sociales. El equipo de Savi Security tiene como objetivo estar del lado de los usuarios en esta carrera tecnológica para ofrecerles un "escudo" confiable.

SaviInteligencia ArtificialCiberseguridadStartupDeepfake
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Abror Shuhratov
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