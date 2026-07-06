Se revela el origen de las misteriosas esferas metálicas en las costas de Australia

La Agencia Espacial Australiana (ASA) anunció que ha identificado la fuente probable de las misteriosas esferas metálicas que aparecieron en la costa de Queensland, al norte del país. Según los expertos, estos objetos podrían ser tanques de presión utilizados en el lanzamiento de cohetes espaciales.

El fin de semana pasado, en la playa de Forrest Beach, situada al norte de la ciudad de Townsville, seis grandes esferas metálicas fueron encontradas. Inicialmente, se planteó la hipótesis de que podrían ser desechos espaciales. Ahora, la Agencia Espacial Australiana ha indicado que las marcas y la apariencia externa de estos objetos coinciden con componentes de un cohete lanzador.

Actualmente, la agencia trabaja en colaboración con organizaciones internacionales para confirmar oficialmente a qué país pertenece dicho cohete.

El servicio de bomberos de Queensland informó que se ha establecido un perímetro de seguridad de 50 metros alrededor de los hallazgos. Se pidió a los residentes locales que no se acerquen a los objetos sospechosos, que no los toquen y que informen de inmediato a los servicios de emergencia.

Entre los usuarios de internet circularon especulaciones sobre si las esferas podrían ser tanques de combustible de naves espaciales. Los expertos no descartan la posibilidad de que contengan residuos químicos inflamables o peligrosos. Por ello, equipos especializados con trajes de protección colocaron las esferas en contenedores especiales para residuos peligrosos bajo vigilancia policial.

Lisa Scoby, una empresaria local de Forrest Beach, destacó que este suceso ha despertado un gran interés entre los habitantes de la tranquila zona.

Según la Agencia Espacial Australiana, la ubicación y las características de las esferas coinciden con piezas de cohetes extranjeros que reingresaron recientemente a la atmósfera desde la órbita.

Este no es el primer fenómeno de este tipo observado en las costas australianas. En 2023, la India confirmó que un enorme domo metálico encontrado en la costa de Australia Occidental pertenecía a su PSLV cohete lanzador. Asimismo, en 2011, se encontró una esfera metálica similar en Namibia, y los expertos señalaron que podría tratarse de un tanque de combustible de hidracina de un cohete no tripulado.