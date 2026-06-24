Tras la pesada derrota (0:5) contra Portugal, mientras los debates se intensificaban entre aficionados y expertos, el primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán Ravshan Ermatov compartió sus reflexiones sobre el asunto. El dirigente de la UFA intentó suavizar el ambiente negativo alrededor de la selección, subrayando la necesidad de aceptar la situación de forma realista.

«Si nuestro gol hubiera sido validado cuando el marcador era 0:2...»

Ravshan Ermatov señaló como uno de los puntos de inflexión del encuentro el gol no concedido por los árbitros. Asimismo, utilizó una interesante metáfora escolar para explicar el estado actual de la selección:

«Cuando el marcador estaba 0:2 , nuestro gol debería haber sido validado... Fue un poco injusto, pero lo aceptamos. Sea como sea, ahora estamos en una etapa de desarrollo. ¿Puede un alumno de primer grado competir con uno de noveno? Por ahora, somos como si estuviéramos en primer grado. Debemos entender esto correctamente. Estas palabras no son una excusa, sino una aceptación realista de la situación».

Al mismo tiempo, el dirigente de la UFA expresó una gran confianza en el futuro, afirmando que si se sigue el camino correcto, llegará el día en que la selección de Portugal tema enfrentarse a Uzbekistán.

El mundo entero queda asombrado por el juego de Behruz Karimov

A pesar de la dura derrota, Ravshan Ermatov también destacó los aspectos positivos de la plantilla. Mencionó con orgullo que las acciones de un joven talento están siendo reconocidas a nivel internacional:

Un descubrimiento de 18 años: El mundo entero está asombrado por el juego que Behruz Karimov está mostrando en una competición de tan alto nivel.

Resultado de las oportunidades: Ermatov señaló que, gracias a las condiciones creadas en el «Nuevo Uzbekistán», se está dando la oportunidad a jóvenes futbolistas de salir a la gran escena.

La Copa del Mundo: una gran escuela para nosotros

El primer vicepresidente de la UFA reconoció especialmente la atención que el jefe de Estado ha dedicado al fútbol, explicando que esta derrota no es una tragedia, sino una gran lección:

«Nuestro honorable Presidente está creando todas las condiciones. Solo necesitamos un poco de tiempo, ya que nada sucede por sí solo. Esta primera experiencia nos está mostrando en qué debemos trabajar y qué camino debemos seguir. Esta Copa del Mundo era muy importante para nosotros y está sirviendo como una gran escuela en nuestro camino hacia el crecimiento. Unidos con nuestro honorable Presidente y nuestro pueblo, seguramente alcanzaremos grandes logros en el futuro».

En conclusión, se puede decir que la dirección prefiere continuar trabajando sistemáticamente hacia el futuro en lugar de crear pánico por la derrota. ¡Ahora centraremos toda nuestra atención en el último partido decisivo del grupo!