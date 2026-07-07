Lanzamiento de la función de gestión compartida de perfiles en la plataforma Avito

Avito, una de las plataformas de anuncios clasificados más grandes de Rusia, ha presentado una novedad muy esperada por los usuarios. Ahora, los clientes del servicio pueden delegar la gestión de su perfil a terceros sin necesidad de compartir sus credenciales de acceso (usuario y contraseña). Esta función es especialmente útil para negocios familiares y vendedores con grandes volúmenes de ventas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal ventaja del nuevo sistema es la seguridad. Anteriormente, los usuarios debían entregar sus contraseñas a familiares o asistentes para publicar anuncios o comunicarse con los clientes. Esto generaba el riesgo de robo de cuentas o filtración de datos personales. Según la publicación ixbt.com, este proceso ahora se realiza mediante un vínculo oficial entre dos perfiles verificados.

Capacidades y limitaciones

Un usuario añadido como asistente puede realizar las siguientes acciones en nombre del propietario del perfil:

Publicar nuevos anuncios y editar los existentes;

Comunicarse con los compradores en los chats y responder preguntas;

Seguimiento de los procesos de venta.

Cabe destacar que los derechos del asistente están estrictamente limitados. No puede cambiar la configuración del perfil, ver datos personales, realizar verificaciones y, lo más importante, no tiene autoridad para eliminar la cuenta . El propietario del perfil puede supervisar todas las acciones realizadas por el asistente a través de un registro especial.

Activación del servicio y control de seguridad

Para utilizar la nueva función, es necesario tener la última versión de la aplicación móvil de Avito o utilizar la versión de navegador del sitio. En la sección de perfil, se puede enviar un enlace de invitación haciendo clic en el botón "más" junto al nombre del usuario. Una vez que la persona invitada confirma la solicitud, se activa el modo de gestión compartida del perfil.

Según los representantes de la empresa, el uso de un mismo perfil por varias personas se había vuelto una práctica común entre los usuarios. En lugar de luchar contra esta práctica, la administración de la plataforma decidió hacerla sistemática y segura. Esto, a su vez, ayuda a reducir los casos de fraude en la plataforma.

El propietario del perfil puede revocar el acceso del asistente en cualquier momento, sin necesidad de contactar al servicio de soporte. Todos los elementos de control están reunidos en la sección "Conexiones" (Svyazi) de la configuración. La implementación de soluciones similares en los grandes servicios de anuncios de Uzbekistán llevaría la cultura de la venta colaborativa a un nuevo nivel para los emprendedores locales.