Una nueva era para la energía nuclear: Valar Atomics valorada en 6 mil millones de dólares

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Una nueva era para la energía nuclear: Valar Atomics valorada en 6 mil millones de dólares

La startup Valar Atomics, dedicada a la producción de pequeños reactores modulares (SMR), está a punto de cerrar su próxima ronda de inversión. Según TechCrunch y The Information, la empresa con sede en El Segundo, California, busca alcanzar una valoración de 6 mil millones de dólares. Se espera que esta ronda de financiación sea liderada por el reconocido fondo de capital riesgo Sequoia. Así lo informa Techcrunch.com informa. dice.

Valar Atomics planea recaudar un total de mil millones de dólares, parte de los cuales ya fueron obtenidos bajo condiciones de valoración más bajas anteriormente. Según Bloomberg, en marzo, la empresa recaudó 450 millones de dólares (340 millones en capital y 110 millones en deuda) con una valoración de 2 mil millones de dólares. Actualmente, en el contexto del rápido crecimiento de la inteligencia artificial (AI), se está volviendo común la práctica de invertir en diferentes etapas con valoraciones variables.

La alianza entre la inteligencia artificial y la energía nuclear

La razón del rápido crecimiento de la empresa es la enorme demanda de energía de los centros de datos (data-centers) de inteligencia artificial. Recientemente, Valar Atomics demostró las capacidades prácticas de su tecnología al alimentar un chip de AI de NVIDIA con su pequeño reactor. Tras esta prueba exitosa, ambas empresas anunciaron una colaboración para suministrar energía nuclear a futuros centros de datos.

Actualmente, las redes eléctricas tradicionales tienen dificultades para satisfacer las crecientes necesidades de los centros de datos. La puesta en marcha de nuevas capacidades puede llevar años. Por ello, los reactores modulares, que se ensamblan en fábrica, son compactos y más económicos, se consideran la solución óptima para los gigantes tecnológicos. Valar Atomics basa su tecnología en un reactor de gas de alta temperatura refrigerado por helio.

Competencia y obstáculos legales

Valar Atomics no está sola en este mercado. Varios actores influyentes operan en el segmento de los SMR:

  • TerraPower — un proyecto respaldado por Bill Gates;
  • Kairos Power — una empresa que desarrolla reactores para clientes industriales y tecnológicos;
  • NuScale Power — el único fabricante en EE. UU. que ha recibido la aprobación oficial de los organismos reguladores para su diseño;
  • Anduril y Palantir sus fundadores también están invirtiendo activamente en este sector.
A pesar de ello, el sector enfrenta graves obstáculos burocráticos. El año pasado, Valar Atomics demandó a la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (NRC). La empresa está descontenta con la aplicación de requisitos de licencia complejos y prolongados, destinados a grandes centrales nucleares, a sus pequeños reactores de prueba. Actualmente, las partes trabajan para llegar a un acuerdo.

Para regiones donde la estabilidad energética es crucial, estos pequeños reactores modulares podrían ser una solución interesante en el futuro. Mientras que la construcción de grandes centrales nucleares tradicionales requiere mucho tiempo y capital, las tecnologías SMR permiten suministrar energía rápidamente donde más se necesita. Sin embargo, aún no está claro cuándo se pondrá en marcha la producción industrial de cientos de reactores, como planea Valar Atomics.

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Abror Shuhratov
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