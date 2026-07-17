Mohamed Salah llega a un acuerdo con el Beşiktaş: se conoce su salario

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Mohamed Salah llega a un acuerdo con el Beşiktaş: se conoce su salario

El exdelantero del Liverpool, Mohamed Salah, está un paso más cerca de continuar su carrera en la liga turca. Según los informes, la estrella egipcia ha llegado a un acuerdo verbal con el Beşiktaş sobre los términos principales del contrato.

Si las partes formalizan el acuerdo, Salah se convertirá en uno de los jugadores más famosos y mejor pagados de la Süper Lig de Turquía.

Las partes han llegado a un acuerdo verbal

Según el periodista Santi Auna, las negociaciones entre el jugador de 34 años y la directiva del Beşiktaş han concluido positivamente.

Salah ha aceptado continuar su carrera en el club turco y ha alcanzado un acuerdo verbal sobre las condiciones básicas de la colaboración.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la firma oficial del contrato.

¿Cuánto ganará Salah?

Según la fuente, el salario anual de Mohamed Salah en el Beşiktaş será de 10 millones de euros.

Además, el contrato contempla bonificaciones de hasta 2 millones de euros adicionales, dependiendo del rendimiento del jugador y los logros del equipo.

De esta manera, los ingresos totales del delantero egipcio por temporada podrían alcanzar los 12 millones de euros.

El contrato será de corta duración

Se espera que el contrato laboral entre las partes sea inicialmente por un año.

El acuerdo incluirá una opción para extenderlo por una temporada más. Por lo tanto, Salah podría permanecer en el Beşiktaş al menos dos años si se cumplen las condiciones establecidas.

¿Cómo fue su última temporada en el Liverpool?

Mohamed Salah dejó el Liverpool tras finalizar la temporada pasada.

En su última campaña con los Reds, disputó 41 partidos en todas las competiciones, registrando los siguientes números:

  • 12 goles;

  • 10 asistencias.

Si se oficializa el acuerdo, Salah jugará por primera vez en su carrera en la liga turca. Su llegada a Estambul podría ser uno de los fichajes más mediáticos del Beşiktaş en los últimos años.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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