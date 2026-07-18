Mac Allister habló abiertamente sobre el futuro de Messi

Mientras la selección argentina se prepara para la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messiy su futuro en el equipo nacional vuelven a ser el centro de atención. Alexis Mac Allister no ocultó que sus compañeros desean ver al capitán de 39 años en el campo el mayor tiempo posible.

Sin embargo, solo Messi puede tomar la decisión final.

«Es una decisión personal»

Se le preguntó a Mac Allister si los jugadores del equipo están intentando convencer a Messi de que continúe en la selección.

«Es una situación difícil. Al final, es algo personal suyo. No sé si ha tomado una decisión definitiva o no», declaró el mediocampista al medio DSPORTS.

Según sus palabras, los jugadores argentinos tampoco tienen información precisa sobre los planes futuros del capitán.

Messi sigue marcando la diferencia a los 39 años

Mac Allister destacó que, a pesar de su edad, Messi sigue teniendo un gran impacto en el juego del equipo.

«Si Leo aún no ha tomado una decisión, siempre le decimos que a su edad sigue marcando la diferencia en el campo. Eso es muy importante para nosotros», dijo el jugador.

A los 39 años, Messi está a punto de disputar otra final de un Mundial. Su experiencia, liderazgo y habilidad en momentos decisivos siguen siendo de gran importancia para Argentina.

Sus compañeros quieren que Messi se quede

Mac Allister enfatizó que jugar en el mismo equipo que Messi tiene un significado especial para los futbolistas argentinos.

«Jugar con Messi significa mucho para nosotros. Esperamos que se quede el mayor tiempo posible, pero veremos qué sucede en la práctica», añadió.

De esta manera, el equipo respeta la decisión de Messi, aunque mantiene la esperanza de que continúe en la selección.

Una final histórica ante España

En la final de la Copa del Mundo 2026, Argentina se enfrentará a la selección de España el 19 de julio.

Este encuentro podría ser el último partido de Messi en los Mundiales. Sin embargo, el jugador aún no ha anunciado su decisión oficial sobre su futuro en el equipo nacional.

Ahora, toda la atención está puesta en la final: ¿Podrá Messi llevar a Argentina a un nuevo título mundial?