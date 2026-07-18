Fallout 5 no saldrá pronto: Bethesda revela detalles sobre el futuro de la serie

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Fallout 5 no saldrá pronto: Bethesda revela detalles sobre el futuro de la serie

El estudio de renombre mundial Bethesda ha revelado sus nuevos planes para el universo de Fallout, una de sus franquicias más importantes. Aunque el proyecto Fallout 5, muy esperado por muchos jugadores, ha sido confirmado oficialmente, se ha dado a conocer que su estreno no ocurrirá en los próximos años. Así lo informa el portal ixbt.com basándose en una declaración del estudio. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Actualmente, el proyecto Fallout 5 se encuentra en fase de «preproducción». La atención principal de la compañía está centrada en otro gran proyecto: The Elder Scrolls VI. Según el plan, Fallout 5 entrará en fase de desarrollo completo solo después del lanzamiento de The Elder Scrolls VI. Esto significa que habrá que esperar al menos 4 o 5 años para ver la nueva entrega.

Versiones remasterizadas y actualizaciones

Dada la larga espera por el nuevo título, Bethesda ha decidido relanzar proyectos clásicos para los fans. El estudio confirmó que está trabajando en versiones remasterizadas de Fallout 3 y Fallout: New Vegas. Como referencia, Fallout 3 se lanzó en 2008 y New Vegas en 2010, siendo ambos considerados los mejores exponentes del género post-apocalíptico.

Un detalle interesante es que el proyecto Fallout: New Vegas fue desarrollado en su momento por el estudio Obsidian. Anteriormente, circulaban rumores de que este estudio trabajaba en el remaster. Sin embargo, aunque los representantes de Bethesda confirmaron que la colaboración con Obsidian continúa, aclararon que están ocupados con un proyecto totalmente nuevo y diferente dentro de este universo.

Capacidades técnicas y motor

También hay novedades desde el punto de vista técnico. Se ha informado que tanto The Elder Scrolls VI como Fallout 5 se están creando con la tecnología más reciente de Bethesda: el motor Creation Engine 3. Se espera que esto lleve los gráficos, la física y las posibilidades del mundo abierto a un nuevo nivel.

Estas noticias también son importantes para la comunidad de jugadores en Uzbekistán. La serie Fallout tiene una gran reputación entre los aficionados al género RPG del país gracias a su profunda trama y atmósfera. Aunque la nueva entrega se retrase, el relanzamiento de los juegos antiguos con gráficos modernos permitirá a muchos jugadores volver a disfrutar de sus aventuras favoritas.

En conclusión, se puede decir que Bethesda prioriza la calidad y evita decisiones apresuradas. Hasta que llegue Fallout 5, es seguro que los fans no se aburrirán, gracias no solo a los remasters, sino también al misterioso proyecto del estudio Obsidian.

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Abror Shuhratov
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