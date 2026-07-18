La carrera de la IA golpea al mercado de smartphones: se espera un aumento de precios

La creciente demanda de tecnologías de inteligencia artificial (AI) en el mercado tecnológico global está provocando consecuencias inesperadas. En particular, la necesidad de chips de memoria para centros de datos de AI ha generado una escasez de componentes para smartphones, lo que está provocando un aumento en el precio de estos dispositivos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según datos del centro de análisis Counterpoint Research, el volumen de envíos de smartphones en la India, el segundo mercado más grande del mundo, cayó un 10 % en el segundo trimestre de este año en comparación con el año anterior. Esta es la caída más pronunciada en los últimos seis años, y los expertos lo atribuyen directamente al aumento de los precios de los chips de RAM y almacenamiento.

Escasez de chips de memoria y estrategia de los fabricantes

Gigantes de los chips como Samsung , SK Hynix y Micron están centrando actualmente sus capacidades de producción en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM). Estos chips son cruciales para los aceleradores de AI y su producción es mucho más rentable que la de los chips de memoria estándar para smartphones. Como resultado, el volumen de componentes para la electrónica de consumo disminuye y su costo aumenta.

Esta situación ha afectado especialmente al segmento de smartphones económicos. Cerca del 60 % del mercado indio está compuesto por teléfonos de menos de 210 dólares. Con el aumento de los precios de los chips de memoria, los fabricantes tienen dificultades para mantenerse en este rango de precios, lo que ha provocado una caída de hasta el 45 % en los envíos.

Cambios en el mercado y reacción de los consumidores

Según TechCrunch, el aumento de los precios también está afectando el comportamiento de los consumidores. Ahora, los usuarios están extendiendo el ciclo de renovación de sus dispositivos de un promedio de 3,5 años a 4 años. Sin embargo, marcas premium como Apple y Samsung se ven relativamente menos afectadas por esta crisis, ya que el segmento que compra dispositivos costosos es menos sensible a los cambios de precio.

Las marcas chinas, incluida OnePlus, están revisando sus estrategias debido a las dificultades económicas actuales. La empresa anunció que detendrá el lanzamiento de nuevos productos en los mercados de Europa y América del Norte para centrarse principalmente en los mercados de India y China. Se espera que estos cambios alteren radicalmente el entorno competitivo en el mercado global.

Esta tendencia también es relevante para el mercado de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que el segmento de smartphones económicos es popular en nuestro país, es muy probable que la escasez global de componentes se refleje en los precios de las tiendas locales en los próximos meses.