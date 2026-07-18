La carrera de la IA golpea al mercado de smartphones: se espera un aumento de precios

·55·Tecnología
La carrera de la IA golpea al mercado de smartphones: se espera un aumento de precios

La creciente demanda de tecnologías de inteligencia artificial (AI) en el mercado tecnológico global está provocando consecuencias inesperadas. En particular, la necesidad de chips de memoria para centros de datos de AI ha generado una escasez de componentes para smartphones, lo que está provocando un aumento en el precio de estos dispositivos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según datos del centro de análisis Counterpoint Research, el volumen de envíos de smartphones en la India, el segundo mercado más grande del mundo, cayó un 10 % en el segundo trimestre de este año en comparación con el año anterior. Esta es la caída más pronunciada en los últimos seis años, y los expertos lo atribuyen directamente al aumento de los precios de los chips de RAM y almacenamiento.

Escasez de chips de memoria y estrategia de los fabricantes

Gigantes de los chips como Samsung, SK Hynix y Micron están centrando actualmente sus capacidades de producción en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM). Estos chips son cruciales para los aceleradores de AI y su producción es mucho más rentable que la de los chips de memoria estándar para smartphones. Como resultado, el volumen de componentes para la electrónica de consumo disminuye y su costo aumenta.

Esta situación ha afectado especialmente al segmento de smartphones económicos. Cerca del 60 % del mercado indio está compuesto por teléfonos de menos de 210 dólares. Con el aumento de los precios de los chips de memoria, los fabricantes tienen dificultades para mantenerse en este rango de precios, lo que ha provocado una caída de hasta el 45 % en los envíos.

Cambios en el mercado y reacción de los consumidores

Según TechCrunch, el aumento de los precios también está afectando el comportamiento de los consumidores. Ahora, los usuarios están extendiendo el ciclo de renovación de sus dispositivos de un promedio de 3,5 años a 4 años. Sin embargo, marcas premium como Apple y Samsung se ven relativamente menos afectadas por esta crisis, ya que el segmento que compra dispositivos costosos es menos sensible a los cambios de precio.

Las marcas chinas, incluida OnePlus, están revisando sus estrategias debido a las dificultades económicas actuales. La empresa anunció que detendrá el lanzamiento de nuevos productos en los mercados de Europa y América del Norte para centrarse principalmente en los mercados de India y China. Se espera que estos cambios alteren radicalmente el entorno competitivo en el mercado global.

Esta tendencia también es relevante para el mercado de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que el segmento de smartphones económicos es popular en nuestro país, es muy probable que la escasez global de componentes se refleje en los precios de las tiendas locales en los próximos meses.

SmartphoneInteligencia ArtificialTecnologíaSamsungApple
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoLos robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoHoy, 00:50Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación