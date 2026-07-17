Microsoft establece un récord: 570 vulnerabilidades corregidas en Windows mediante IA

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Microsoft establece un récord: 570 vulnerabilidades corregidas en Windows mediante IA

Microsoft ha anunciado la actualización de seguridad "Patch Tuesday" para los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. Este paquete corrige un número récord de 570 vulnerabilidades. Es la mayor cantidad de errores corregidos en un mes en la historia de la compañía, superando las cifras de junio. La integración de tecnologías de IA en los sistemas de seguridad internos fue clave para lograr esta eficiencia, informa Ixbt.com comunica .

Según ixbt.com, entre los defectos corregidos se encuentran 3 vulnerabilidades críticas de tipo "zero-day", dos de las cuales ya han sido explotadas por ciberdelincuentes en ataques reales. En particular, fallos en Active Directory Federation Services, SharePoint Server y Windows BitLocker representaban una grave amenaza para la seguridad de los usuarios. Los expertos recomiendan a los clientes corporativos instalar esta actualización sin demora.

Análisis de seguridad y cifras

Según el informe publicado por los expertos de Microsoft, la composición de las vulnerabilidades corregidas se distribuye de la siguiente manera:

  • 254 fallos de elevación de privilegios;
  • 145 vulnerabilidades que permiten la ejecución remota de código (RCE);
  • 102 problemas relacionados con la divulgación de información;
  • 35 casos de denegación de servicio (DoS);
  • 17 casos de elusión de mecanismos de seguridad y 16 casos de suplantación de identidad.
De la lista total, 59 vulnerabilidades están clasificadas como "críticas". La mayoría permite a los hackers tomar el control total del ordenador de la víctima de forma remota. Los representantes de Microsoft señalan que el aumento en el número de correcciones no significa que el sistema Windows sea más débil, sino que la calidad y velocidad de las auditorías internas han mejorado gracias a la IA.

Nuevas funciones del sistema

Además de las medidas de seguridad, esta Cumulative Update ofrece varias mejoras para los usuarios de Windows 11. Se ha añadido la función Point-in-Time Restore, que permite restaurar aplicaciones, configuraciones y archivos a un estado anterior del sistema. También se han ampliado las opciones de personalización de widgets y se ha mejorado la herramienta "Lupa" (Magnifier).

Se ha mejorado la compatibilidad con dispositivos conectados mediante Bluetooth. Para los usuarios corporativos, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes del despliegue masivo. Los usuarios particulares pueden descargar la actualización a través del servicio Windows Update.

Esta actualización es vital para los usuarios de Windows en Uzbekistán, ya que servicios como SharePoint y Active Directory son la base de la infraestructura IT de muchas organizaciones públicas y privadas del país. Mantener el sistema actualizado es la forma más eficaz de garantizar la privacidad de los datos personales.

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Abror Shuhratov
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