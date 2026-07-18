Los próximos procesadores revolucionarios Nova Lake de Intel se retrasan

Intel, líder en el mercado de semiconductores, ha realizado cambios importantes en sus planes para el lanzamiento de su nueva generación de procesadores: la línea Nova Lake. Según la información más reciente, los usuarios no deben esperar estos chips, que formarán parte de la serie Core Ultra 400, este año ni el próximo. Esta decisión inesperada está generando muchas discusiones en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información obtenida por la publicación Videocardz, los procesadores Nova Lake se comercializarán oficialmente bajo la marca Core Ultra Series 4. Aunque inicialmente se esperaba un lanzamiento más rápido, las fuentes confirman que el debut de los primeros modelos está previsto solo para el primer trimestre de 2027. Este podría ser uno de los lanzamientos más esperados y escalonados en la historia de Intel.

Etapas de lanzamiento y características técnicas

El lanzamiento de la nueva generación de procesadores se divide en varias etapas. Durante los primeros meses de 2027, saldrán a la venta los modelos de escritorio con índice NVL-S 28C DS, que cuentan con 28 núcleos y un solo chiplet. Cabe destacar que, a diferencia de la tradición, Intel presentará primero modelos con multiplicador bloqueado (sin el índice K).

Posteriormente, los siguientes modelos se lanzarán según el cronograma:

Segundo trimestre de 2027: NVL-S 28C K (modelos insignia de 28 núcleos con capacidades de overclocking);

Al final del mismo período: modelos más asequibles de 8 y 16 núcleos;

Entre mayo y septiembre de 2027: modelos NVL-S 52C DS de alto rendimiento, equipados con dos chiplets y 52 núcleos.

Según los expertos, este cronograma prolongado podría estar relacionado con la inestable situación actual del mercado de PC. Intel parece haber elegido esta estrategia para optimizar sus capacidades de producción y adaptarse a la demanda del mercado.

Posición en el mercado y competencia

Teniendo en cuenta la alta demanda de productos Intel, este retraso afectará inevitablemente los planes de los usuarios y ensambladores de sistemas. Por ahora, los usuarios tendrán que conformarse con los Core Ultra existentes y las generaciones intermedias que se esperan pronto.

Aunque los logotipos y detalles de la marca Nova Lake ya se conocen, se espera que estos chips representen un gran salto tecnológico para Intel. Con una potencia de hasta 52 núcleos y una nueva arquitectura, deberían permitir a la empresa competir con NVIDIA y AMD, aunque está claro que los competidores no se quedarán quietos hasta 2027.

En conclusión, el proyecto Nova Lake de Intel es parte de la estrategia a largo plazo de la empresa, y tendremos que esperar al menos dos años y medio más para ver su máximo potencial.