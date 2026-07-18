AMD prueba la generación de 8 fotogramas por segundo para sus nuevas tarjetas gráficas Radeon

AMD, un actor importante en el mercado de procesadores gráficos, está probando en secreto la revolucionaria tecnología Multi-Frame Generation para sus tarjetas gráficas Radeon. Esta función permite crear hasta 8 fotogramas artificiales por cada fotograma real. Se espera que esto lleve la fluidez y el rendimiento en los juegos a un nivel inimaginable. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Los usuarios del foro Chiphell descubrieron esta novedad en la configuración interna de los controladores de AMD utilizando la herramienta RadeonTuner. En concreto, en el controlador Adrenalin 26.6.2 WHQL, aparecieron cuatro nuevos parámetros en la sección FSR al utilizar la tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT, incluida la función FSR Multi Frame Generation Override con un coeficiente de 8x. Aunque la empresa aún no ha hecho una declaración oficial, los cambios en los controladores indican que la tecnología se encuentra en la fase final.

Competencia con NVIDIA y nuevas oportunidades

Según la información de ixbt.com, esta innovación de AMD tiene como objetivo superar a su principal competidor, NVIDIA. Actualmente, las tecnologías de NVIDIA admiten una generación máxima de 6 fotogramas (5 fotogramas adicionales por 1 real). AMD planea aumentar esta cifra a 8 para obtener el liderazgo absoluto en el mercado. Teniendo en cuenta que las tarjetas Radeon actuales solo pueden crear un fotograma adicional, este es un gran salto tecnológico.

En los nuevos controladores no solo se encontró la generación de fotogramas, sino también otras funciones que sirven para mejorar la calidad de la imagen. Entre ellas se incluyen el sistema FSR Ray Regeneration Denoiser, que mejora la calidad del ray tracing, y el sistema FSR Neural Radiance Caching, que almacena en caché la información de iluminación mediante redes neuronales. Estas tecnologías sirven para hacer que los efectos visuales de los juegos sean aún más realistas.

Primeras pruebas en juegos y problemas

Actualmente, estas funciones avanzadas se están probando en un número limitado de juegos, concretamente en proyectos como Call of Duty: Black Ops 7 y Crimson Desert. Los usuarios podrán elegir el equilibrio entre rendimiento y calidad de imagen a través de la actualización FSR Redstone. Sin embargo, un aumento tan drástico en el número de fotogramas también conlleva sus propias dificultades.

Uno de los principales problemas está relacionado con la latencia de control (input lag) y la falta de uniformidad en la imagen. Cuando se insertan 7 fotogramas artificiales entre cada fotograma real, la respuesta a las acciones del jugador puede volverse más lenta. Los ingenieros de AMD están trabajando actualmente para minimizar estas latencias y eliminar los artefactos visuales.

Esta noticia también es importante para los jugadores y los deportistas electrónicos. Una vez que las nuevas tarjetas gráficas de la serie Radeon RX 9000 lleguen al mercado, esta tecnología permitirá jugar a los títulos más exigentes con alta calidad, incluso en sistemas de potencia media. Aún no se ha anunciado la fecha de presentación oficial de la función Multi-Frame Generation, pero la preparación en los controladores indica que no tardará mucho.