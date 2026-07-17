Dyson presenta el nuevo ventilador inteligente HF1 que reemplaza dos dispositivos del hogar

·68·Tecnología
Dyson presenta el nuevo ventilador inteligente HF1 que reemplaza dos dispositivos del hogar

Dyson, una de las marcas líderes en el mundo de los electrodomésticos, ha presentado al público el modelo Hot+Cool HF1, que lleva el control climático del hogar a un nivel completamente nuevo. Este dispositivo combina funciones de calefacción y refrigeración, permitiendo reemplazar los calentadores tradicionales y los ventiladores de techo por un solo equipo compacto. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El Dyson HF1 destaca por su diseño elegante y sin aspas (bladeless). Esto no solo le da una apariencia estéticamente agradable, sino que también es crucial desde el punto de vista de la seguridad. La ausencia de aspas giratorias proporciona una tranquilidad adicional para los hogares con niños pequeños y mascotas. Además, este diseño facilita enormemente el proceso de limpieza del dispositivo.

Control inteligente y capacidades tecnológicas

Una de las principales ventajas del dispositivo es su sistema de control remoto e inteligente. Los usuarios pueden gestionar el modelo HF1 a través de la aplicación MyDyson en sus smartphones. Esto permite encender o apagar el dispositivo, configurar temporizadores y crear horarios de funcionamiento específicos, incluso sin estar en la habitación. También se incluye un mando a distancia con el dispositivo.

El HF1 está equipado con un termostato inteligente que monitorea constantemente la temperatura de la habitación. Una vez alcanzada la temperatura establecida, el dispositivo reduce o aumenta automáticamente la potencia, lo que garantiza la eficiencia energética. Para dirigir el flujo de aire, el dispositivo tiene la capacidad de oscilar en ángulos de 15, 40 y 70 grados.

Funcionamiento silencioso y medidas de seguridad

Diseñado para dormitorios y oficinas, este modelo funciona con un nivel de ruido muy bajo. En particular, en el modo nocturno "Sleep", el nivel de ruido es de solo 26 decibelios, lo que no molesta ni siquiera a las personas con sueño más ligero. Al mismo tiempo, el dispositivo está equipado con una función de apagado automático en caso de vuelco.

Cabe destacar que el Dyson HF1 no funciona como un aire acondicionado en modo de refrigeración; es decir, no reduce artificialmente la temperatura del aire, sino que asegura la circulación mediante un flujo de aire potente. En modo de calefacción, el revestimiento metálico en la parte frontal del dispositivo puede calentarse ligeramente, por lo que se requiere precaución al usarlo.

Con un peso inferior a 3 kilogramos (aproximadamente 2,7 kg) y una altura de 58 centímetros, este dispositivo es muy móvil. Es fácil de trasladar de una habitación a otra y no ocupa espacio innecesario en el interior. Actualmente, este dispositivo inteligente tiene un precio aproximado de 499 dólares en el mercado internacional.

DysonHogar InteligenteTecnologíaGadgetSistema de Calefacción
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoLos robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoHoy, 00:50Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación