Dyson presenta el nuevo ventilador inteligente HF1 que reemplaza dos dispositivos del hogar

Dyson, una de las marcas líderes en el mundo de los electrodomésticos, ha presentado al público el modelo Hot+Cool HF1, que lleva el control climático del hogar a un nivel completamente nuevo. Este dispositivo combina funciones de calefacción y refrigeración, permitiendo reemplazar los calentadores tradicionales y los ventiladores de techo por un solo equipo compacto. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El Dyson HF1 destaca por su diseño elegante y sin aspas (bladeless). Esto no solo le da una apariencia estéticamente agradable, sino que también es crucial desde el punto de vista de la seguridad. La ausencia de aspas giratorias proporciona una tranquilidad adicional para los hogares con niños pequeños y mascotas. Además, este diseño facilita enormemente el proceso de limpieza del dispositivo.

Control inteligente y capacidades tecnológicas

Una de las principales ventajas del dispositivo es su sistema de control remoto e inteligente. Los usuarios pueden gestionar el modelo HF1 a través de la aplicación MyDyson en sus smartphones. Esto permite encender o apagar el dispositivo, configurar temporizadores y crear horarios de funcionamiento específicos, incluso sin estar en la habitación. También se incluye un mando a distancia con el dispositivo.

El HF1 está equipado con un termostato inteligente que monitorea constantemente la temperatura de la habitación. Una vez alcanzada la temperatura establecida, el dispositivo reduce o aumenta automáticamente la potencia, lo que garantiza la eficiencia energética. Para dirigir el flujo de aire, el dispositivo tiene la capacidad de oscilar en ángulos de 15, 40 y 70 grados.

Funcionamiento silencioso y medidas de seguridad

Diseñado para dormitorios y oficinas, este modelo funciona con un nivel de ruido muy bajo. En particular, en el modo nocturno "Sleep", el nivel de ruido es de solo 26 decibelios, lo que no molesta ni siquiera a las personas con sueño más ligero. Al mismo tiempo, el dispositivo está equipado con una función de apagado automático en caso de vuelco.

Cabe destacar que el Dyson HF1 no funciona como un aire acondicionado en modo de refrigeración; es decir, no reduce artificialmente la temperatura del aire, sino que asegura la circulación mediante un flujo de aire potente. En modo de calefacción, el revestimiento metálico en la parte frontal del dispositivo puede calentarse ligeramente, por lo que se requiere precaución al usarlo.

Con un peso inferior a 3 kilogramos (aproximadamente 2,7 kg) y una altura de 58 centímetros, este dispositivo es muy móvil. Es fácil de trasladar de una habitación a otra y no ocupa espacio innecesario en el interior. Actualmente, este dispositivo inteligente tiene un precio aproximado de 499 dólares en el mercado internacional.