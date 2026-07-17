La NASA comienza el ensamblaje del cohete SLS para una misión histórica a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha iniciado el proceso de ensamblaje del enorme cohete Space Launch System (SLS) para la misión Artemis III, cuyo objetivo es devolver a la humanidad a la superficie lunar. Este proceso, que comenzó en el Kennedy Space Center, promete marcar una nueva era en la exploración espacial. Tras finalizar los preparativos para la misión Artemis II, los ingenieros han centrado su atención en la tercera etapa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, los especialistas han comenzado a instalar los primeros segmentos del propulsor de combustible sólido izquierdo del cohete en el Vertical Assembly Building (VAB). Las piezas restantes, entregadas por tren en junio, están siendo inspeccionadas y recubiertas con capas protectoras especiales. Posteriormente, todos los elementos se instalarán gradualmente en la plataforma de lanzamiento móvil. Cabe destacar que esta plataforma ha sido modernizada basándose en la experiencia de misiones anteriores.

Mejoras técnicas y pruebas

El ensamblaje de la etapa central del cohete también avanza a buen ritmo. Mientras que el tanque principal se unió al compartimento del motor en mayo, los dos primeros motores RS-25 fueron entregados al centro espacial en junio. Tras la llegada de los otros dos motores, la sección central estará completa e integrada en el sistema general. Los expertos de la NASA verifican la fiabilidad de cada componente en múltiples ocasiones.

Al mismo tiempo, se han dado pasos importantes en la preparación de la nave espacial Orion. Los ingenieros han completado la instalación del escudo térmico de la nave. Este escudo consta de 186 bloques fabricados con material Avcoat. Basándose en los datos obtenidos durante la misión Artemis I, el diseño del escudo ha sido mejorado, aumentando su capacidad para resistir las altas temperaturas durante la entrada en la atmósfera.

Un paso hacia el futuro: Artemis III y IV

Como parte integral del proceso de preparación, cada mes se llevan a cabo ejercicios a gran escala en el centro de control de vuelo Rocco Petrone. Los equipos prueban en la práctica el llenado de combustible del cohete y los procedimientos de cuenta regresiva de los últimos 10 minutos antes del despegue. Estos ensayos sirven para reducir a cero los posibles errores durante el lanzamiento real.

Según el plan de la NASA, se espera que la misión Artemis III se lleve a cabo el próximo año. Durante este vuelo, la tripulación de la nave Orion realizará pruebas de aproximación y acoplamiento con módulos de aterrizaje lunar comerciales en órbita terrestre baja. Estas tecnologías servirán de base para la misión Artemis IV, prevista para 2028, que contempla el alunizaje directo de astronautas.

Según datos de ixbt.com, este proyecto tiene una importancia estratégica no solo para EE. UU., sino para la industria espacial mundial. El cohete SLS es actualmente el sistema de lanzamiento más potente del mundo y se espera que sea un eslabón clave en los planes de la humanidad para viajar a Marte.