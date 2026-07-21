Nuevo sistema de pago para agentes de inteligencia artificial: la startup Natural recauda 30 millones de dólares

Con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI), los agentes digitales han comenzado a realizar de forma autónoma tareas complejas como encontrar transportistas, comparar precios y planificar la logística. Sin embargo, cuando se trata de pagos, estos sistemas aún requieren intervención humana. La startup Natural ha recaudado 30 millones de dólares para resolver precisamente este problema: crear una infraestructura de pago autónoma para agentes de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El sistema financiero actual, incluyendo tarjetas de crédito y transferencias bancarias (ACH), está diseñado principalmente para transacciones realizadas por humanos. Esta infraestructura es demasiado lenta e inconveniente para los agentes AI que operan de forma autónoma. El proyecto Natural busca rediseñar el sistema financiero desde cero, compitiendo con gigantes como Stripe.

Una nueva capa financiera para agentes

La startup Natural fue fundada en 2025 por Kahlil Lalji, Eric Wang y Walt Leung. Lalji es un emprendedor experimentado que anteriormente vendió con éxito Ivella, una startup de servicios bancarios para parejas. En su opinión, la velocidad de desarrollo de los agentes de inteligencia artificial ha superado con creces la arquitectura financiera actual, y cerrar esta brecha es una de las tareas más importantes en el sector tecnológico hoy en día.

Según información de TechCrunch, Natural se presenta como una "capa de coordinación para agentes". Este sistema permite a los agentes AI almacenar fondos, realizar transferencias y liquidar transacciones de forma independiente con otros agentes o humanos. Al integrar la infraestructura de Natural, las empresas pueden otorgar libertad financiera a sus asistentes digitales.

La ronda de inversión fue liderada por Kirsten Green, directora del fondo de capital riesgo Forerunner. Tras esta etapa, la financiación total de la startup alcanzó los 40 millones de dólares. Green destaca que Natural no solo busca realizar pagos, sino que tiene planes ambiciosos para gestionar transacciones en disputa y adaptar toda la infraestructura de pagos a la era de la inteligencia artificial.

Competencia y perspectivas futuras

Aunque sistemas de pago globales como Stripe dominan el mercado, su enfoque principal sigue siendo el comercio entre humanos. Natural quiere destacar por su especialización y flexibilidad para sistemas autónomos. Esto también podría ser de gran importancia en el futuro para países en rápida transición digital, ya que los agentes AI localizados tendrán la capacidad de comerciar de forma independiente en los mercados internacionales.

Como parte del proyecto, se desarrollarán las siguientes áreas clave:

Transacciones directas entre agentes AI;

Autorización de pagos sin intervención humana;

Informes financieros automatizados y protocolos de seguridad;

Sistema inteligente de gestión de pagos en disputa y reembolsos.

En conclusión, la startup Natural está sentando las bases de una nueva era en la que la inteligencia artificial no solo será un asesor, sino un agente económico completo. Este nuevo capital de 30 millones de dólares permitirá a la empresa ampliar su equipo y perfeccionar su base tecnológica.