Nuevo sistema de pago para agentes de inteligencia artificial: la startup Natural recauda 30 millones de dólares

·36·Tecnología
Nuevo sistema de pago para agentes de inteligencia artificial: la startup Natural recauda 30 millones de dólares

Con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI), los agentes digitales han comenzado a realizar de forma autónoma tareas complejas como encontrar transportistas, comparar precios y planificar la logística. Sin embargo, cuando se trata de pagos, estos sistemas aún requieren intervención humana. La startup Natural ha recaudado 30 millones de dólares para resolver precisamente este problema: crear una infraestructura de pago autónoma para agentes de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El sistema financiero actual, incluyendo tarjetas de crédito y transferencias bancarias (ACH), está diseñado principalmente para transacciones realizadas por humanos. Esta infraestructura es demasiado lenta e inconveniente para los agentes AI que operan de forma autónoma. El proyecto Natural busca rediseñar el sistema financiero desde cero, compitiendo con gigantes como Stripe.

Una nueva capa financiera para agentes

La startup Natural fue fundada en 2025 por Kahlil Lalji, Eric Wang y Walt Leung. Lalji es un emprendedor experimentado que anteriormente vendió con éxito Ivella, una startup de servicios bancarios para parejas. En su opinión, la velocidad de desarrollo de los agentes de inteligencia artificial ha superado con creces la arquitectura financiera actual, y cerrar esta brecha es una de las tareas más importantes en el sector tecnológico hoy en día.

Según información de TechCrunch, Natural se presenta como una "capa de coordinación para agentes". Este sistema permite a los agentes AI almacenar fondos, realizar transferencias y liquidar transacciones de forma independiente con otros agentes o humanos. Al integrar la infraestructura de Natural, las empresas pueden otorgar libertad financiera a sus asistentes digitales.

La ronda de inversión fue liderada por Kirsten Green, directora del fondo de capital riesgo Forerunner. Tras esta etapa, la financiación total de la startup alcanzó los 40 millones de dólares. Green destaca que Natural no solo busca realizar pagos, sino que tiene planes ambiciosos para gestionar transacciones en disputa y adaptar toda la infraestructura de pagos a la era de la inteligencia artificial.

Competencia y perspectivas futuras

Aunque sistemas de pago globales como Stripe dominan el mercado, su enfoque principal sigue siendo el comercio entre humanos. Natural quiere destacar por su especialización y flexibilidad para sistemas autónomos. Esto también podría ser de gran importancia en el futuro para países en rápida transición digital, ya que los agentes AI localizados tendrán la capacidad de comerciar de forma independiente en los mercados internacionales.

Como parte del proyecto, se desarrollarán las siguientes áreas clave:

  • Transacciones directas entre agentes AI;
  • Autorización de pagos sin intervención humana;
  • Informes financieros automatizados y protocolos de seguridad;
  • Sistema inteligente de gestión de pagos en disputa y reembolsos.
En conclusión, la startup Natural está sentando las bases de una nueva era en la que la inteligencia artificial no solo será un asesor, sino un agente económico completo. Este nuevo capital de 30 millones de dólares permitirá a la empresa ampliar su equipo y perfeccionar su base tecnológica.

NaturalInteligencia ArtificialStartupInversiónFintech
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialSe filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialHoy, 12:56La inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasLa inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasHoy, 12:22Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaStarlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaHoy, 11:52SpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralSpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralHoy, 11:24SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoSpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoHoy, 10:52Empresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosEmpresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosHoy, 10:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra