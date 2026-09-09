Transferencia rápida de archivos entre dispositivos Honor, Oppo, Vivo y Xiaomi

·5·Tecnología
Transferencia rápida de archivos entre dispositivos Honor, Oppo, Vivo y Xiaomi

Según el sitio de noticias Zamin.uz, basándose en información de ixbt.com, Honor ha anunciado oficialmente la implementación de su estándar tecnológico «Tap to Share». Esta novedad permite la transferencia de archivos y el intercambio de datos con un solo toque entre las principales marcas del ecosistema Android. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los principales desafíos que enfrentan los usuarios de smartphones hoy en día es la complejidad de compartir datos entre dispositivos de diferentes fabricantes. Esta iniciativa busca resolver precisamente ese problema y brindar mayor comodidad a los usuarios.

La alianza Golden Standard y su importancia

Honor se unió a la organización Golden Standard Alliance con el objetivo de fortalecer la colaboración con las principales marcas de Android en China. Además de Honor, gigantes como Oppo, Vivo y Xiaomi también forman parte de esta alianza.

Como resultado de esta cooperación, los smartphones de estas empresas podrán trabajar bajo el principio de «acercar y enviar» sin estar limitados al ecosistema de un solo fabricante. En esencia, los fabricantes chinos han creado una alternativa propia a AirDrop que funciona entre diferentes marcas de Android.

Primeros dispositivos con la nueva funcionalidad

La nueva tecnología se ha implementado completamente en el software MagicOS 11. Esto permite a los usuarios transferir datos entre dispositivos de distintas marcas sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Se ha informado que la primera línea insignia en contar con esta función será la serie Honor Magic9. Posteriormente, se espera que esta capacidad se extienda a otros modelos compatibles.

HonorXiaomiOppoVivoTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Honor Magic 9 Pro Max revelado antes de su presentación oficialEl Honor Magic 9 Pro Max revelado antes de su presentación oficialHoy, 15:22Xiaomi presenta la nueva generación de bomba automática Mijia Air Pump 3Xiaomi presenta la nueva generación de bomba automática Mijia Air Pump 3Hoy, 15:00La tecnología DLSS 5 probada en MacBook ProLa tecnología DLSS 5 probada en MacBook ProHoy, 14:28Los smartphones Xiaomi 18T y 18T Pro registrados en una base de datos oficialLos smartphones Xiaomi 18T y 18T Pro registrados en una base de datos oficialHoy, 13:52Un investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificialUn investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificialHoy, 13:24Se espera que Apple presente su primer teléfono plegableSe espera que Apple presente su primer teléfono plegableHoy, 12:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico