Transferencia rápida de archivos entre dispositivos Honor, Oppo, Vivo y Xiaomi

Según el sitio de noticias Zamin.uz, basándose en información de ixbt.com, Honor ha anunciado oficialmente la implementación de su estándar tecnológico «Tap to Share». Esta novedad permite la transferencia de archivos y el intercambio de datos con un solo toque entre las principales marcas del ecosistema Android. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los principales desafíos que enfrentan los usuarios de smartphones hoy en día es la complejidad de compartir datos entre dispositivos de diferentes fabricantes. Esta iniciativa busca resolver precisamente ese problema y brindar mayor comodidad a los usuarios.

La alianza Golden Standard y su importancia

Honor se unió a la organización Golden Standard Alliance con el objetivo de fortalecer la colaboración con las principales marcas de Android en China. Además de Honor, gigantes como Oppo Vivo y Xiaomi también forman parte de esta alianza.

Como resultado de esta cooperación, los smartphones de estas empresas podrán trabajar bajo el principio de «acercar y enviar» sin estar limitados al ecosistema de un solo fabricante. En esencia, los fabricantes chinos han creado una alternativa propia a AirDrop que funciona entre diferentes marcas de Android.

Primeros dispositivos con la nueva funcionalidad

La nueva tecnología se ha implementado completamente en el software MagicOS 11. Esto permite a los usuarios transferir datos entre dispositivos de distintas marcas sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Se ha informado que la primera línea insignia en contar con esta función será la serie Honor Magic9. Posteriormente, se espera que esta capacidad se extienda a otros modelos compatibles.