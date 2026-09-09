El Honor Magic 9 Pro Max revelado antes de su presentación oficial

La marca Honor, que compite por los primeros puestos en el mercado de smartphones, ha mostrado su próximo buque insignia: el Honor Magic 9 Pro Max. Según ixbt.com, fotos en vivo del dispositivo y su rico paquete de venta se filtraron en Internet tres semanas antes de la presentación. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

El nuevo dispositivo móvil llama la atención de inmediato con su elegante cuerpo de color verde. Esta vez, el fabricante apostó por un diseño de cuerpo totalmente metálico, renovando significativamente tanto el marco como el panel trasero. Especialmente, el nuevo bloque de cámara circular situado en el centro del panel trasero destaca por su originalidad.

Una cámara con espíritu de cine profesional

Se ha revelado que los ingenieros de Honor se inspiraron en la legendaria cámara de cine ARRIFLEX 35 para diseñar el módulo de cámara. Este modelo es uno de los primeros dispositivos profesionales ARRI de la historia. La empresa colabora estrechamente con ARRI no solo en el aspecto estético, sino también en el procesamiento de imágenes. Se espera que esta cooperación lleve la calidad de la fotografía móvil a un nivel completamente nuevo.

Las capacidades ópticas del flagship también parecen ser de un nivel profesional. El smartphone estará equipado con dos enormes sensores de 200 MP. Uno es un sensor principal de 1/1,28 pulgadas y el otro es un teleobjetivo periscópico avanzado de 1/1,4 pulgadas.

Un kit profesional ampliado

Según ixbt.com, el empaque y los accesorios que acompañan al dispositivo no dejarán indiferentes a los usuarios. El fabricante ha preparado una empuñadura profesional especial y dos teleconvertidores separados para los entusiastas de la fotografía móvil.

Esta gama de accesorios incluye el teleconvertidor G200 con una distancia focal de 200 mm y el modelo G500 que cubre una distancia de 500 mm. Estos complementos acercan las capacidades del smartphone a las de las cámaras profesionales.

Aunque los demás detalles técnicos del dispositivo se mantienen en secreto, los fans no tendrán que esperar mucho. La presentación oficial de la serie Honor Magic 9 está programada para el 28 de septiembre de este año, fecha en la que se revelará toda la información confidencial.