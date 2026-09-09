Récord mundial batido tras comer un burrito en 30 segundos (vídeo)

·33·Mundo
Récord mundial batido tras comer un burrito en 30 segundos (vídeo)

La plusmarquista británica de comida rápida Leah Shutkever por comer un burrito en el menor tiempo posible Guinness World Records ha batido su récord. Fox News informó sobre esto.

Ella el 4 de agosto de 2026 durante una prueba en la sede de Guinness World Records en Londres, terminó un burrito en solo 30,75 segundos. De esta manera, Shutkever mejoró el récord anterior en 1,6 segundos. Ya había ostentado este récord anteriormente. En 2022, estableció un récord al comer un burrito en

32,35 segundos. Más tarde, la estadounidense Miki Sudo superó su récord con un tiempo de 31,47 segundos. Ahora, Leah Shutkever

con un resultado de 30,75 segundos se ha convertido de nuevo en la plusmarquista. bilan yana rekordchiga aylandi.

БурритонирекордБританияGuinnessЛиа Шуткевертез овқатFox News
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