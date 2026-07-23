ServiceNow invierte 40 millones de dólares en la empresa india BusinessNext

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ServiceNow invierte 40 millones de dólares en la empresa india BusinessNext

El gigante estadounidense de software empresarial ServiceNow ha invertido 40 millones de dólares en BusinessNext, líder en tecnología bancaria en la India. Como resultado de este acuerdo, la firma india de 24 años de trayectoria ha sido valorada en 700 millones de dólares, y ServiceNow ha adquirido una participación cercana al 5 %. Este paso servirá para ampliar aún más la automatización de flujos de trabajo basados en AI en el mercado global de servicios financieros. Así lo informa Techcrunch.com informa .

BusinessNext tiene su sede en Noida y actualmente presta servicios a más de 70 bancos en la India, el Sudeste Asiático, Oriente Medio y EE. UU. Entre sus clientes se encuentran instituciones prestigiosas como el Reserve Bank of India, el banco estatal más grande del país, State Bank of India, y el gigante del sector privado HDFC Bank. Casi la mitad de los ingresos de la empresa provienen de mercados extranjeros.

Asociación estratégica y expansión global

Según información de TechCrunch, Nishant Singh, fundador y CEO de BusinessNext, prefirió una asociación con ServiceNow antes que con inversores financieros. Esta elección permite a la empresa aprovechar la red de ventas global y la infraestructura de ServiceNow. Singh calificó este acuerdo como una «asociación estratégica reforzada con financiación» y planea utilizarla para llevar sus productos a nuevos mercados con mayor rapidez.

Mientras que ServiceNow es fuerte en la automatización de flujos de trabajo corporativos y sistemas backend, BusinessNext se especializa en procesos de front-office bancario. La unión de ambas empresas permite ofrecer una solución integral para instituciones financieras que abarca desde la interacción con el cliente hasta las operaciones internas.

«Banca autónoma» y el futuro de la AI

Fundada en 2002 y conocida como CRMNext hasta 2022, la empresa ha estado trabajando en los últimos años en la creación de una plataforma de «banca autónoma». La singularidad de la plataforma radica en el uso de agentes de AI para automatizar operaciones bancarias, manteniendo al mismo tiempo los datos confidenciales en una infraestructura privada conforme a las normativas regulatorias.

Kulmeet Bawa, director de ServiceNow para la India y la región SAARC, destaca que el sector financiero indio se encuentra en una etapa de transición, pasando de experiencias digitales a operaciones totalmente basadas en AI. Esta inversión no solo fortalece la posición de ServiceNow en el mercado asiático, sino que también ayuda a modernizar los sistemas bancarios en todo el mundo.

En el marco de esta colaboración, se prestará atención a las siguientes áreas clave:

  • Automatización de operaciones bancarias mediante AI;
  • Elevar la calidad de la atención al cliente a un nuevo nivel;
  • Implementación de tecnologías en la nube garantizando la seguridad de los datos;
  • Ejecución de estrategias de ventas conjuntas en el mercado financiero global.
BusinessNext obtuvo 32 millones de dólares en ingresos el último año fiscal y es una de las pocas startups tecnológicas que opera con beneficios. El respaldo de un gigante como ServiceNow permitirá a la empresa multiplicar sus ingresos en los próximos años y fortalecer su competitividad en el ámbito internacional.

ServiceNowBusinessNextInteligencia ArtificialFintechInversión
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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