La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha adoptado una nueva norma que endurece las restricciones contra los gigantes tecnológicos chinos Huawei y ZTE. Según esta decisión, ahora está oficialmente prohibido vender en territorio estadounidense no solo los dispositivos terminados de estas empresas, sino también cualquier equipo que contenga sus componentes críticos y microcircuitos. Este paso se considera una nueva medida drástica de Washington para garantizar la seguridad nacional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como referencia, Huawei y ZTE figuraban en la lista de «productos prohibidos» de la FCC desde 2022. Sin embargo, hasta ahora la legislación vigente tenía ciertas lagunas, lo que permitía a fabricantes de terceros entrar en el mercado estadounidense utilizando componentes chinos en sus dispositivos. La nueva normativa cierra definitivamente este «vacío» y deniega la certificación de cualquier equipo que contenga componentes de hardware funcionales.

Un «telón de acero» digital y nuevas restricciones

El presidente de la FCC, Brendan Carr, destacó que estas medidas tienen como objetivo proteger la infraestructura de comunicaciones de EE. UU. de la influencia de potencias extranjeras. Las nuevas reglas, que entraron en vigor a mediados de julio, abarcan no solo smartphones o tablets, sino también equipos de telecomunicaciones a escala industrial. Esto significa que la vía de acceso al mercado estadounidense para las empresas chinas mediante el suministro de componentes está totalmente cerrada.

Además, la Comisión Federal de Comunicaciones ha ampliado el alcance de las restricciones para incluir el control de las importaciones de drones y routers. Una de las novedades más importantes es la propuesta de prohibir a los operadores de telecomunicaciones estadounidenses establecer interconexiones con empresas de comunicación chinas. Si se aprueba esta propuesta, los grandes proveedores chinos se verán obligados a cesar las actividades de sus centros de datos en territorio estadounidense.

Impacto en la cadena de suministro global

Según información de ixbt.com, se espera que dicho bloqueo tenga un impacto serio en la cadena de suministro global. Empresas como Huawei y ZTE han sido durante años proveedores de componentes económicos y de alta tecnología. Ahora, para seguir vendiendo sus productos en el mercado estadounidense, otros fabricantes deberán prescindir de los chips y módulos chinos y buscar proveedores alternativos (a menudo más costosos).

Las marcas Huawei y ZTE siguen ocupando posiciones líderes en el mercado de Uzbekistán. La mayoría de los operadores móviles del país construyen sus redes 4G y 5G basándose en los equipos de estas empresas. Aunque esta «guerra fría tecnológica» entre Estados Unidos y China no afecta directamente a nuestro mercado local por ahora, sin duda influirá en la estandarización de las tecnologías y la formación de precios a nivel global.

En conclusión, las recientes decisiones de Washington son la continuación lógica de la estrategia para aislar a los gigantes tecnológicos chinos en el ámbito internacional. Esto hará que las operaciones de Huawei y ZTE sean aún más complejas, no solo en EE. UU., sino también en los mercados de sus aliados.