Nitecore presenta una nueva batería de formato 18650 con puerto USB-C

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Nitecore presenta una nueva batería de formato 18650 con puerto USB-C

Nitecore, uno de los líderes mundiales en la fabricación de fuentes de energía portátiles y equipos de iluminación, ha presentado su nuevo producto: la batería de iones de litio modelo NL1840R. La característica principal de este dispositivo es que, a pesar de mantener el formato tradicional 18650, ofrece la posibilidad de cargarse directamente a través de un puerto USB Type-C integrado en su carcasa. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva batería tiene una capacidad de 4000 mAh (14,4 Wh) y un voltaje nominal de 3,6 V. Según la publicación ixbt.com, la presencia del puerto USB-C libera a los usuarios de la necesidad de llevar consigo cargadores específicos y costosos. Ahora, la batería puede cargarse utilizando un cable de smartphone común o una batería externa (Power Bank).

Características técnicas y diseño

En la carcasa de la batería Nitecore NL1840R se ha colocado un indicador luminoso especial. Durante el proceso de carga, el indicador se ilumina en rojo, y una vez finalizado el proceso y restaurada la energía por completo, cambia a verde. Esto brinda una gran comodidad al usuario para controlar el proceso.

Cabe destacar que el puerto USB-C no es el único método de carga. La NL1840R es totalmente compatible con los cargadores tradicionales diseñados para baterías de iones de litio. También puede cargarse dentro de linternas que cuentan con su propio sistema de carga. Sin embargo, el fabricante advierte sobre un aspecto importante: debido al puerto integrado, la longitud de la batería aumenta ligeramente hasta los 71 mm. Esto podría generar una posible incompatibilidad con algunos dispositivos compactos.

Durabilidad y disponibilidad en el mercado

Según datos de la empresa, la nueva batería está diseñada para al menos 500 ciclos de carga completos. Incluso después de este periodo, se garantiza que el dispositivo mantendrá aproximadamente el 80 % de su capacidad inicial. Aunque 4000 mAh no es un récord absoluto para el formato 18650, los modelos con puerto USB y tal rendimiento siguen siendo poco comunes en el mercado.

Por el momento, no se ha anunciado el precio oficial del modelo Nitecore NL1840R. Como referencia, el modelo NL1840HP de esta marca, que no cuenta con puerto USB, se vende en el mercado estadounidense por unos 24 dólares. El proceso de envío del nuevo modelo ya ha comenzado y se espera que pronto aparezca en las plataformas de venta internacionales.

Teniendo en cuenta que los productos Nitecore son populares entre excursionistas, cazadores y entusiastas de la tecnología, es muy probable que esta batería innovadora también llegue a las estanterías de las tiendas locales. Esto permitirá, especialmente en viajes largos, recargar las reservas de energía sin necesidad de accesorios adicionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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