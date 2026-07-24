La GeForce RTX 3060 sigue siendo relevante: supera a las nuevas RTX 4060 y Radeon RX 7600

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La GeForce RTX 3060 sigue siendo relevante: supera a las nuevas RTX 4060 y Radeon RX 7600

Se observa una situación inesperada en el mercado de tarjetas gráficas: el modelo GeForce RTX 3060, lanzado hace unos años, demuestra su superioridad sobre sus sucesores y competidores. Los nuevos juegos y las pruebas gráficas complejas han revelado que esta tarjeta de video tiene un potencial de vida útil mayor que modelos más modernos y costosos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los análisis del portal 3DCenter, el antiguo modelo de NVIDIA con 12 GB de memoria de video no solo ha mantenido su posición en los nuevos juegos, sino que está alcanzando a tarjetas con 8 GB de memoria como la GeForce RTX 4060 y la Radeon RX 7600. Al comparar los resultados de las pruebas de juegos de 2026 de PC Games Hardware con los de 2023, la superioridad de la arquitectura antigua se hizo evidente.

La capacidad de memoria se convirtió en el factor decisivo

Los resultados del estudio muestran que en resolución Full HD (1080p), la ventaja de la GeForce RTX 4060 sobre la RTX 3060 cayó del 23,5 % al 18,8 %. En el modelo Radeon RX 7600, esta caída es aún más notable, bajando del 20,7 % al 11,8 %. Esto significa que, a medida que aumentan las exigencias de los juegos modernos, los modelos más económicos de la nueva generación pierden su potencia.

La situación más interesante se observó en las pruebas de resolución 4K. Aquí, gracias a sus 12 GB de memoria, la GeForce RTX 3060 logró vencer a ambos rivales nuevos. Mientras que la GeForce RTX 4060 solo pudo mostrar el 97,2 % del rendimiento del modelo anterior, el indicador de la Radeon RX 7600 cayó al 94,9 %.

Según los expertos, esta situación no se debe a actualizaciones de controladores ni a un milagro de la arquitectura Ampere, sino a un indicador técnico simple: la capacidad de la memoria de video (VRAM). Los juegos modernos, especialmente con configuraciones gráficas altas, se ven limitados por los 8 GB de memoria. Como resultado, la tarjeta antigua con 12 GB de memoria procesa los datos con mayor libertad.

Posición en el mercado y perspectivas

Cabe destacar que los modelos del segmento superior como la GeForce RTX 4070 han mantenido su distancia respecto a la RTX 3060 e incluso han ampliado la brecha. Esto confirma que el problema solo afecta a las tarjetas del segmento medio limitadas en memoria. La GeForce RTX 3060 sigue siendo una de las opciones más populares, ya que su relación precio-rendimiento no tiene nada que envidiar a los nuevos modelos.

  • GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
  • GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
  • Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
En conclusión, al elegir una tarjeta de video, es importante no fijarse solo en su año de lanzamiento o serie, sino en sus parámetros técnicos, especialmente la capacidad de memoria. El ejemplo de la GeForce RTX 3060 demuestra que, a veces, unas especificaciones técnicas bien elegidas pueden retrasar la obsolescencia de un dispositivo durante varios años.

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Abror Shuhratov
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