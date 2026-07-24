El club de Bayern Múnich se prepara para iniciar negociaciones oficiales para extender el contrato de su delantero estrella y capitán de la selección inglesa, Harry Kane. El jugador de 32 años, cuyo contrato actual finaliza al término de la próxima temporada, ocupa un lugar central en los planes a largo plazo del club. Según informa BBC Sport, ambas partes discutirán los detalles del nuevo acuerdo en las próximas semanas. Así lo reporta Goal.com .

Desde su llegada al club muniqués procedente del Tottenham en 2023, Harry Kane ha registrado resultados fenomenales. Hasta la fecha, ha disputado 147 partidos con el gigante alemán, logrando anotar 146 goles. Tal eficacia motiva a la directiva del Bayern Múnich a querer mantener al jugador en el equipo el mayor tiempo posible. Los muniqueses buscan asegurar la estabilidad de la plantilla garantizando el futuro del delantero.

A pesar del interés de grandes clubes europeos y saudíes,

Recientemente, los servicios de Harry Kane han despertado un serio interés por parte dey del club saudí Al-Hilal. Sin embargo, el propio jugador está plenamente satisfecho con su vida en Alemania y se ha adaptado por completo a la ciudad de Múnich. Según información de Goal.com, Kane no piensa por ahora en cambiar de club ni en regresar a la Premier League inglesa.

Esta decisión también podría significar que el jugador renuncia a su sueño de convertirse en el máximo goleador de la historia del campeonato inglés. Actualmente, Alan Shearer ostenta el récord de la Premier League con 260 goles. Al preferir quedarse en Alemania, sus posibilidades de batir este récord son prácticamente nulas. No obstante, para el delantero, los títulos colectivos y el éxito en la Champions League siguen siendo prioritarios.

Bayern Múnich planea concluir las negociaciones antes de que el calendario se vuelva más apretado. Al alcanzar un nuevo acuerdo con Kane, el club busca no solo mantener su hegemonía en el campeonato nacional, sino también fortalecer su posición en el ámbito internacional. Desde su llegada, el jugador ya ha logrado ganar dos títulos de Bundesliga y la Copa de Alemania.

Para los aficionados al fútbol, la permanencia de Harry Kane en Múnich es una noticia interesante, ya que el fútbol alemán y la marca Bayern Múnich cuentan con una gran audiencia. La regularidad y el enfoque profesional de Kane lo convierten en uno de los legionarios más exitosos en la historia de la Bundesliga. Se espera que en las próximas semanas ambas partes lleguen a un acuerdo sobre las condiciones financieras y la duración del contrato.