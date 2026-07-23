El modelo Kimi K3 de Moonshot acusado de robar tecnología de Anthropic

Nuevas controversias estallan en el mundo de la IA: asesores de la Casa Blanca han acusado a la empresa china Moonshot de copiar ilegalmente la tecnología Fable de Anthropic para crear su modelo Kimi K3. Ante estas acusaciones, Washington está considerando imponer restricciones a los modelos de código abierto chinos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Michael Kratsios, asesor científico de la Casa Blanca, afirma que el modelo Kimi K3 fue creado no solo robando propiedad intelectual estadounidense, sino también utilizando chips de alta tecnología prohibidos para la exportación. Según él, un espionaje industrial de tal magnitud daña gravemente la investigación estadounidense. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, también confirmó que se están encontrando "marcas de agua" (watermarks) típicas de los desarrollos estadounidenses en muchos modelos chinos.

La duda de los expertos: técnicamente imposible

Aunque en los círculos políticos se habla de robo, los expertos del sector dudan de que sea posible crear un modelo en tan poco tiempo mediante una simple copia. Según Braden Hancock, fundador de Snorkel AI, dado que el modelo Fable se presentó a principios de julio, es técnicamente imposible procesar una base de datos tan grande y lanzar un nuevo modelo con éxito en solo dos semanas.

Los especialistas también abordaron el proceso de "destilación" (distillation). En este proceso, un modelo se entrena basándose en los principios de funcionamiento y respuestas de otro. Sin embargo, Nathan Lambert, investigador del Allen Institute for AI, señala que los modelos chinos ya se están acercando al nivel mundial y que una simple copia ya no produce resultados significativos. En su opinión, el secreto de modelos potentes como Kimi K3 no reside solo en el robo de datos, sino en métodos de entrenamiento complejos.

Problemas de entrenamiento complejo e infraestructura

El entrenamiento de un modelo mediante otro sistema (supervised fine-tuning) a veces provoca que el nuevo modelo se comporte como Claude u otra IA popular. Precisamente esta situación pudo haber despertado la idea de "robo" en los políticos. Pero como señala Lambert, para lograr un crecimiento real, se requiere una infraestructura compleja que involucre a decenas de millones de agentes y aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning).

Por ahora, Moonshot no ha dado una respuesta oficial sobre sus procesos de entrenamiento. No obstante, se espera que esta situación marque una nueva etapa en la guerra fría tecnológica entre EE. UU. y China. Si se impone una prohibición a los modelos de código abierto chinos, esto podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el mercado global de IA.

Según TechCrunch, el robo de datos a través del sistema API de Anthropic es un proceso extremadamente costoso e ineficiente en términos de tiempo. Por lo tanto, es muy probable que detrás del éxito del modelo Kimi K3 no solo haya robo, sino soluciones de ingeniería únicas.