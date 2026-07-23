El número de usuarios de Google Gemini se acerca a los mil millones

La corporación Google está a punto de alcanzar un nuevo hito importante con su proyecto de inteligencia artificial Gemini. Según el informe de la compañía sobre los resultados del segundo trimestre de 2026, el número de usuarios de este asistente inteligente ha superado los 950 millones. Esta cifra indica que el sistema Gemini está muy cerca de unirse al «club de los mil millones» junto a servicios como Google Search, Gmail, Android y YouTube. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El hecho de que el número de usuarios de Gemini se haya triplicado en el último año sorprende a los expertos. Cabe destacar que en febrero de este año, esta cifra rondaba los 750 millones. Este rápido crecimiento permite a Google competir eficazmente con su principal competidor en el mercado de la IA: el proyecto ChatGPT de la corporación OpenAI, que superó la marca de los mil millones en junio.

Competencia e impacto de las nuevas funciones

El director ejecutivo de Alphabet , Sundar Pichai, destacó en una conversación con inversores que los usuarios han recibido muy positivamente las nuevas funciones de agente como Daily Brief y Gemini Spark. Según él, la empresa está introduciendo innovaciones útiles a una velocidad sin precedentes. Esto aumenta la popularidad de Gemini no solo entre los usuarios de Android, sino también en la plataforma iOS. En particular, el lanzamiento del modelo de generación de imágenes Nano Banana ha proporcionado una mayor comodidad a los propietarios de dispositivos Apple.

Según los análisis de AppFigures, la aplicación Gemini se ha descargado más de 137 millones de veces en el sistema iOS en los últimos 12 meses. El informe «State of AI» de la empresa de análisis Sensor Tower señala que la cuota de mercado de la aplicación ChatGPT entre los asistentes de IA ha caído por debajo del 50 % por primera vez. Al mismo tiempo, la cuota de Gemini ha subido al 27,7 %, empezando a cambiar el equilibrio del mercado.

Motor de búsqueda y eficiencia económica

Aunque muchos usuarios están pasando de los motores de búsqueda tradicionales a los asistentes de IA, Google Search no ha perdido su posición. Por el contrario, el motor de búsqueda actualizado con IA está contribuyendo al aumento del número de consultas. Según los datos de la empresa, el modo de IA en formato de preguntas y respuestas ya ha alcanzado a más de mil millones de usuarios.

Los ingenieros de Google han anunciado que han logrado grandes avances tecnológicos. A pesar de la incorporación de nuevos modelos y funciones complejas, el coste de las operaciones de IA ha disminuido significativamente gracias a la optimización del hardware. Esto permite a la empresa ofrecer sus servicios a una audiencia más amplia y mantener su competitividad.

El sistema Gemini también se está volviendo cada vez más popular entre los usuarios de Uzbekistán. La mejora del soporte del idioma uzbeko en el ecosistema de Google y la amplia difusión de los dispositivos Android están sentando las bases para que este servicio se convierta en el asistente de IA líder en el mercado local.