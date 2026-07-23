NVIDIA se prepara para aumentar el precio de sus tarjetas gráficas: ¿Qué amenaza al mercado?

NVIDIA, el líder absoluto del mercado de procesadores gráficos, planea revisar próximamente los precios de sus productos. Según información de BenchLife, la compañía ha advertido a sus socios sobre un aumento en los costos de los GPU y los módulos de memoria. Se espera que este cambio afecte no solo a los dispositivos de nueva generación, sino también a los modelos populares actualmente disponibles en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

NVIDIA suministra a sus socios como Asus, MSI y Gigabyte no solo chips gráficos, sino también los conjuntos de memoria compatibles. Por ello, el aumento en el precio de los chips de memoria GDDR6 y los nuevos GDDR7 provocará automáticamente un incremento en el costo de producción de las tarjetas gráficas terminadas. Esto se traduce en precios más altos en las tiendas para el consumidor final.

Factores que impulsan el aumento de precios

Los expertos señalan que el problema no se limita solo a los chips de memoria. Recientemente, el costo de otros componentes en la cadena de producción —sistemas de refrigeración, placas de circuito impreso e incluso materiales de embalaje— ha subido considerablemente. Todos estos factores juntos podrían elevar el precio de las tarjetas gráficas por encima de las previsiones iniciales.

Especialmente, la serie GeForce RTX 50, equipada con la nueva arquitectura Blackwell y memoria GDDR7, se espera que reciba el mayor impacto. Según los datos, los nuevos microchips GDDR7 de 3 GB cuestan a los fabricantes casi tres veces más que los chips actuales de 2 GB. Si esta información se confirma, los nuevos modelos con alta capacidad de memoria se convertirán en un segmento extremadamente costoso.

Impacto en el mercado

Para los usuarios y gamers, esta noticia es naturalmente preocupante. Dado que los productos de NVIDIA dependen principalmente de la importación, cualquier cambio de precio en el mercado global afecta directamente a los precios locales. Es muy probable que la serie GeForce RTX 40 actualmente a la venta y los futuros modelos GeForce RTX 50 Super también aumenten de precio.

En conclusión, esta política de precios implementada por NVIDIA podría desencadenar una reacción en cadena en todo el mercado de hardware informático. Durante este periodo de transición hacia nuevas tecnologías, se espera que el aumento de los costos de producción afecte el bolsillo de los consumidores. Aunque la empresa aún no ha emitido una declaración oficial, los actores del mercado se preparan para un nuevo «salto» en los precios.