Shahzod Muzaffarov en la final: Victoria 5:0 en Ereván

En el torneo internacional «Yerevan Mayor Cup» que se celebra en Ereván, los boxeadores de Uzbekistán han registrado nuevos resultados importantes. Shahzod Muzaffarov derrotó de manera convincente al representante local en semifinales, asegurándose el derecho a luchar por la medalla de oro.

Iqboljon Xoldarov, por su parte, perdió por decisión dividida en un combate extremadamente reñido. Ahora, la atención de los aficionados se centra en nuestros otros dos representantes que subirán al ring mañana.

Muzaffarov no dio opciones a su rival

En la categoría de -55 kg, Shahzod Muzaffarov se enfrentó al representante armenio Suren Rubinyan en semifinales.

El boxeador uzbeko tomó la iniciativa desde los primeros minutos del combate. Manteniendo la distancia correcta, con golpes precisos y movimientos activos, causó una mejor impresión en los jueces.

Al final, todos los jueces reconocieron la victoria de Muzaffarov — 5:0.

Gracias a este resultado, Shahzod avanzó a la final del torneo y subirá al ring por la medalla de oro de la «Yerevan Mayor Cup».

A Xoldarov le faltó un voto

En la categoría de -70 kg, Iqboljon Xoldarov disputó su semifinal contra el representante armenio Khurutyun Khakobkoxyan.

El combate fue equilibrado e intenso. Ambos boxeadores se esforzaron al máximo por llegar a la final, pero la decisión dividida de los jueces favoreció al púgil local — 2:3.

De esta manera, Iqboljon Xoldarov termina su participación en la «Yerevan Mayor Cup» con una medalla de bronce.

Dos boxeadores uzbekos más pelearán mañana

En la próxima jornada del torneo, otros dos representantes de Uzbekistán subirán al ring.

En la categoría de -60 kg, Samandar Olimov se enfrentará al armenio Artur Bazeyan. En -90 kg, To‘rabek Xabibullayev peleará contra el iraní Hadi Mohammadnejad.

Calendario de combates

Categoría de peso Duelo Hora -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Un desafío serio espera a los boxeadores uzbekos en ambos combates. Olimov se enfrentará al representante local, mientras que Xabibullayev se medirá ante un exponente de la escuela de boxeo iraní.

La delegación de Uzbekistán sigue luchando por las medallas

La clasificación de Shahzod Muzaffarov a la final y la medalla de bronce de Iqboljon Xoldarov confirman el éxito de la delegación uzbeka en el torneo.

Ahora, la gran incógnita es: ¿podrá Muzaffarov ganar el oro en la final y seguirán nuestros boxeadores luchando por el podio mañana?

¿Quién de nuestros boxeadores crees que volverá de Ereván con una medalla de oro? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el calendario de combates con los fans del boxeo.