El FC Barcelona toma una decisión firme sobre Frenkie de Jong: El centrocampista estará de baja por un largo periodo

Del FC Barcelona , el club catalán se enfrenta a una baja sensible antes del inicio de la nueva temporada. La estrella neerlandesa del equipo, Frenkie de Jong, estará fuera de los terrenos de juego durante mucho tiempo debido a una lesión en la rodilla. Esta situación obliga a la directiva del club a tomar medidas drásticas, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también para resolver problemas financieros. Así lo informa Goal.com .

Según la información del medio deportivo, la lesión del jugador podría ser mucho más grave de lo esperado. Actualmente, el cuerpo médico del club realizó un examen completo al jugador tras su regreso de vacaciones, y los diagnósticos iniciales no son alentadores. Si se confirma la gravedad de la lesión, de Jong no podrá ayudar al equipo durante al menos cuatro meses.

Solución financiera y el consentimiento de de Jong

La complejidad de la situación radica en que la directiva delplanea aprovechar esta situación para liberar espacio en la masa salarial (salary cap) del club. Según las normas de la Real Federación Española de Fútbol, si un jugador está de baja por un periodo largo, se otorgan ciertas ventajas para inscribir a otro jugador en su lugar. Sin embargo, para llevar a cabo este proceso, se requiere el consentimiento directo de Frenkie de Jong.

Fuentes internas del club señalan que existe malestar en la directiva y el cuerpo técnico por la gestión de la selección de los Países Bajos. Al parecer, el jugador forzó su físico con el equipo nacional, agravando su lesión. Ahora, los catalanes pretenden resolver este asunto definitivamente antes de que termine la semana.

Frenkie de Jong visitó la ciudad deportiva del club durante sus vacaciones para someterse a exámenes médicos exhaustivos. Los resultados indican que es muy poco probable que el centrocampista regrese a los campos antes de diciembre. Si este plazo se confirma oficialmente, el FC Barcelona lo incluirá en la lista de lesionados de larga duración.

Si se toma esta decisión, el club tendrá una oportunidad adicional para inscribir nuevos fichajes. Esto es especialmente importante para el club catalán, que lucha con las reglas del fair play financiero. Actualmente, toda la atención está centrada en la decisión final del jugador, ya que sin su aprobación es imposible completar este proceso jurídico.