Una nueva página en la historia de la IA: dots-note-3.0 establece un récord en las Olimpiadas de matemáticas

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Una nueva página en la historia de la IA: dots-note-3.0 establece un récord en las Olimpiadas de matemáticas

El modelo de IA dots-note-3.0, desarrollado por la empresa china RedNote, registró un resultado sin precedentes en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO). Por primera vez en la historia de la competencia, este modelo logró resolver los 6 problemas complejos sin errores, obteniendo la puntuación máxima de 42 puntos sobre 42. Este indicador demuestra que las capacidades de razonamiento lógico y demostración matemática de los sistemas de IA han alcanzado una nueva etapa. Así lo informa Ixbt.com informa .

La prestigiosa olimpiada, que concluyó en Shanghái, se celebra desde 1959 y es considerada la competencia intelectual más difícil del mundo para estudiantes escolares. Para la IA, los problemas de la IMO son una prueba única, ya que no basta con encontrar la respuesta correcta. El sistema debe presentar una demostración matemática completa, sin errores lógicos, sin pasos omitidos y sin afirmaciones infundadas.

Superioridad tecnológica y competencia

Según información de ixbt.com, dots-note-3.0 se encuentra actualmente en fase de prueba beta. Es interesante notar que es el modelo más compacto de la familia dots3. Esta serie también incluye versiones más grandes como jazz y aria, diseñadas para diversos recursos informáticos y escenarios. El alto rendimiento de un modelo de pequeño tamaño se explica por la optimización de los algoritmos.

Hasta ahora, los mejores resultados en el mundo de la IA en matemáticas pertenecían a Google DeepMind y OpenAI. Durante la olimpiada de 2025, los modelos de estos gigantes obtuvieron 35 puntos de 42, alcanzando el nivel de medalla de oro. Sin embargo, el producto de RedNote pasó a la historia como el primer sistema en completar todas las tareas sin perder ni un solo punto.

Los jóvenes matemáticos uzbekos también participan regularmente en competiciones prestigiosas como la IMO en el ámbito internacional. Estos resultados de la IA abren posibilidades para su uso futuro como herramienta de apoyo en el sistema educativo local para explicar y resolver problemas complejos. Se espera que tales tecnologías aumenten la velocidad de la investigación matemática.

Este éxito de los ingenieros chinos demostró que la IA no solo es inigualable en la generación de texto o el procesamiento de imágenes, sino también en las ciencias fundamentales, una de las capacidades intelectuales más altas de la humanidad. Ahora, los expertos esperan el lanzamiento público del modelo dots-note-3.0 y sus capacidades en otros campos.

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Abror Shuhratov
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