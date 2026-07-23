Ankalaev sobre Guskov: Se dará cuenta de que enfrentarme fue un error

Magomed Ankalaev El 25 de julio subirá al octágono en Abu Dabi para enfrentarse a Bogdan Guskov. El luchador ruso dijo que no está descontento con el cambio de oponente, pero admitió que esta oportunidad podría cambiar toda la carrera del deportista uzbeko.

Ankalaev destacó que Guskov fue el único luchador que aceptó la oferta en poco tiempo. Sin embargo, dejó claro a su oponente que no será fácil ocupar su lugar en el ranking.

Rountree lesionado, la oportunidad es para Guskov

Inicialmente, Magomed Ankalaev debía pelear contra Khalil Rountree en el torneo UFC Fight Night 282.

Sin embargo, Rountree se retiró del combate debido a una lesión. Con poco tiempo para el torneo, la UFC tuvo que buscar un nuevo oponente para Ankalaev.

El representante de Uzbekistán, Bogdan Guskov, aceptó la oferta. De esta manera, el importante enfrentamiento de peso semipesado no fue cancelado.

Detalles del combate Información Torneo UFC Fight Night 282 Fecha 25 de julio Lugar Etihad Arena, Abu Dabi Duelo Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Ranking de Guskov 9º puesto

«Guskov aceptó sin dudarlo»

Ankalaev reconoció el coraje de Guskov en una entrevista con MMA Junkie.

«Guskov fue el único luchador que aceptó la oferta sin dudarlo. Entiendo a los demás también. Esto es deporte profesional y hay mucho en juego aquí».

En su opinión, pelear contra un líder del ranking sin un campamento de entrenamiento completo es un gran riesgo para cualquier deportista.

Un combate aceptado a corto plazo puede cambiar drásticamente no solo las posibilidades de victoria, sino también el ranking y la carrera futura del luchador.

Ankalaev no está molesto por el cambio de oponente

El luchador ruso no ocultó que se había preparado específicamente para Rountree. Sin embargo, aceptó positivamente que la pelea se lleve a cabo a pesar de la llegada de un nuevo rival.

«Por supuesto, me decepcionó que Khalil no pudiera pelear. Me había preparado específicamente para él. Pero el hecho de que se encontrara un nuevo oponente a última hora no me molestó en absoluto».

Para Ankalaev, lo más importante es volver al octágono tras una larga pausa y ganar ritmo de combate.

Incluso llamó al duelo contra Guskov una especie de «pelea de calentamiento». Sin embargo, admitió en sus siguientes declaraciones que esto no era una subestimación del deportista uzbeko.

«Esto puede cambiar su vida»

Según Ankalaev, para Bogdan Guskov, que ocupa el noveno lugar en el ranking, esta pelea es una gran oportunidad.

«Esta oportunidad puede cambiar radicalmente su carrera. Hará todo lo posible para ocupar mi lugar en el ranking».

Si Guskov derrota a un oponente de alto rango, su estatus en la división de peso semipesado podría cambiar drásticamente. Tal victoria lo acercaría a la carrera por el título y le abriría las puertas para pelear con los nombres más grandes de la UFC.

Por eso, el luchador uzbeko, a pesar del corto plazo de preparación, se enfrenta a uno de los combates más importantes de su carrera.

«No será fácil de lograr»

Ankalaev entiende bien que la motivación de Guskov será alta. Sin embargo, también dijo con confianza que no permitirá que su oponente cumpla sus grandes planes.

«Por supuesto, hará todo lo posible para aprovechar su oportunidad. Pero no será fácil de lograr».

De esta forma, la lucha psicológica comenzó antes del combate. Ankalaev confía en su experiencia y posición en el ranking, mientras que Guskov entra al octágono como un aspirante que no tiene nada que perder pero sí mucho que ganar.

Todo puede cambiar en la pelea de Abu Dabi

Bogdan Guskov aprovechó la oportunidad de su carrera al aceptar la oferta en poco tiempo. Ahora debe demostrar su valía en el gran escenario en una pelea de cinco asaltos contra uno de los líderes del ranking.

Si para Ankalaev es una pelea de regreso, para Guskov es la oportunidad de cambiar todo el equilibrio de poder en la división.

¿Crees que Bogdan Guskov puede dar la sorpresa y derrotar a Ankalaev? Deja tu opinión en los comentarios y compártelo con los fans de la UFC que esperan la pelea.