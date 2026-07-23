La campeona japonesa de Roland Garros, Rika Hiraki, arrestada

La ex tenista profesional japonesa y campeona de Roland Garros en 1997, Rika Hiraki, fue arrestada bajo sospecha de fraude. Se informa que está siendo investigada en relación con un caso de fraude ocurrido hace cuatro años.

Según la investigación, una persona que se hacía pasar por un cirujano ortopédico que trabajaba en Francia a través de redes sociales convenció a una mujer para que transfiriera 300 000 yenes mediante engaños. La policía afirma que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Rika Hiraki retirando efectivo de la cuenta donde se depositaron dichos fondos.

Actualmente, las autoridades están examinando otras denuncias relacionadas con esta cuenta bancaria. Rika Hiraki, de 54 años, ganó el título de dobles mixtos en Roland Garros en 1997 junto al indio Mahesh Bhupathi.