Innovación en Edtech: la startup Imagi enseña a los estudiantes a programar con IA

La startup Imagi, que opera en el sector de la tecnología educativa (Edtech), ha recaudado 4,5 millones de dólares para ampliar su proyecto de enseñanza de programación mediante inteligencia artificial. Este proyecto ayuda a los estudiantes a dominar no solo la codificación tradicional, sino también el estilo moderno de «vibe coding». Según TechCrunch, en la ronda de inversión participaron Brighteye Ventures, Day One Capital y el reconocido artista Will.i.am. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La empresa Imagi fue fundada en 2018 por Dora Palfi y Beatrice Ionascu, y ofrece programas y herramientas de programación y alfabetización informática para estudiantes y profesores. Desde el año pasado, la plataforma ha añadido la alfabetización en IA a su enfoque. Esto permite a los estudiantes formarse no solo como usuarios de tecnología, sino como creadores de la misma.

Una de las principales novedades de la empresa es una herramienta desarrollada en colaboración con la plataforma Lovable. Esta herramienta ayuda a los profesores a crear materiales didácticos y permite a los estudiantes realizar «vibe code» (creación de programas mediante comandos en lenguaje natural) en un entorno seguro. Cabe destacar que OpenAI ha destinado un crédito de 1 millón de dólares para apoyar este proyecto, lo que permite a las escuelas utilizar la herramienta Imagi x Lovable de forma gratuita.

Educación segura y resultados prácticos

Dora Palfi destaca que la seguridad es la máxima prioridad al integrar la IA en el sistema escolar. Cada solicitud y respuesta en la plataforma pasa por un filtro especial y se verifica antes de llegar a los estudiantes. Además, el proyecto cumple totalmente con las normas de privacidad de datos como COPPA, FERPA y el RGPD de la Unión Europea, lo que significa que los datos personales de los estudiantes no se almacenan ni se utilizan para entrenar modelos de IA.

Hasta la fecha, se han realizado varios proyectos interesantes en el marco de esta colaboración:

Un profesor creó una aplicación que traduce su plan de estudios para estudiantes que hablan 15 idiomas diferentes en el aula;

Un estudiante construyó de forma independiente un sitio web para promocionar su negocio de corte de césped y permitir la recepción de pedidos en línea;

Se lanzaron con éxito proyectos creativos como una aplicación de armario digital.

La dirección de Imagi considera que no se debe prohibir la inteligencia artificial, sino enseñar a utilizarla correctamente. En un momento en que la mayoría de los niños ya utilizan la IA, la tarea de las escuelas es transformarlos de consumidores pasivos en creadores activos. Esto es fundamental para que los estudiantes sean competitivos en el futuro mercado laboral.

Hoy en día, la plataforma Imagi abarca a más de 700 000 estudiantes en 140 países. La nueva inversión se destinará a ampliar la plataforma, añadir nuevas funciones y lanzar un nuevo producto el próximo mes. Para países donde la atención a la educación digital está creciendo, estas experiencias internacionales pueden servir como modelo para una integración segura de la IA en el plan de estudios escolar.