Innovación en Edtech: la startup Imagi enseña a los estudiantes a programar con IA

·42·Tecnología
Innovación en Edtech: la startup Imagi enseña a los estudiantes a programar con IA

La startup Imagi, que opera en el sector de la tecnología educativa (Edtech), ha recaudado 4,5 millones de dólares para ampliar su proyecto de enseñanza de programación mediante inteligencia artificial. Este proyecto ayuda a los estudiantes a dominar no solo la codificación tradicional, sino también el estilo moderno de «vibe coding». Según TechCrunch, en la ronda de inversión participaron Brighteye Ventures, Day One Capital y el reconocido artista Will.i.am. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La empresa Imagi fue fundada en 2018 por Dora Palfi y Beatrice Ionascu, y ofrece programas y herramientas de programación y alfabetización informática para estudiantes y profesores. Desde el año pasado, la plataforma ha añadido la alfabetización en IA a su enfoque. Esto permite a los estudiantes formarse no solo como usuarios de tecnología, sino como creadores de la misma.

Una de las principales novedades de la empresa es una herramienta desarrollada en colaboración con la plataforma Lovable. Esta herramienta ayuda a los profesores a crear materiales didácticos y permite a los estudiantes realizar «vibe code» (creación de programas mediante comandos en lenguaje natural) en un entorno seguro. Cabe destacar que OpenAI ha destinado un crédito de 1 millón de dólares para apoyar este proyecto, lo que permite a las escuelas utilizar la herramienta Imagi x Lovable de forma gratuita.

Educación segura y resultados prácticos

Dora Palfi destaca que la seguridad es la máxima prioridad al integrar la IA en el sistema escolar. Cada solicitud y respuesta en la plataforma pasa por un filtro especial y se verifica antes de llegar a los estudiantes. Además, el proyecto cumple totalmente con las normas de privacidad de datos como COPPA, FERPA y el RGPD de la Unión Europea, lo que significa que los datos personales de los estudiantes no se almacenan ni se utilizan para entrenar modelos de IA.

Hasta la fecha, se han realizado varios proyectos interesantes en el marco de esta colaboración:

  • Un profesor creó una aplicación que traduce su plan de estudios para estudiantes que hablan 15 idiomas diferentes en el aula;
  • Un estudiante construyó de forma independiente un sitio web para promocionar su negocio de corte de césped y permitir la recepción de pedidos en línea;
  • Se lanzaron con éxito proyectos creativos como una aplicación de armario digital.
La dirección de Imagi considera que no se debe prohibir la inteligencia artificial, sino enseñar a utilizarla correctamente. En un momento en que la mayoría de los niños ya utilizan la IA, la tarea de las escuelas es transformarlos de consumidores pasivos en creadores activos. Esto es fundamental para que los estudiantes sean competitivos en el futuro mercado laboral.

Hoy en día, la plataforma Imagi abarca a más de 700 000 estudiantes en 140 países. La nueva inversión se destinará a ampliar la plataforma, añadir nuevas funciones y lanzar un nuevo producto el próximo mes. Para países donde la atención a la educación digital está creciendo, estas experiencias internacionales pueden servir como modelo para una integración segura de la IA en el plan de estudios escolar.

ImagiInteligencia ArtificialEdtechOpenAIProgramación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoDeterminada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoHoy, 02:53Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosVietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosHoy, 02:23El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesEl ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesHoy, 02:20Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasGoogle introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasHoy, 01:59Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisFin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisHoy, 01:52Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaLanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaHoy, 01:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño