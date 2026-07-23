Arrestan a un fiscal por la muerte de Mehrona Noibova, de 23 años

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Arrestan a un fiscal por la muerte de Mehrona Noibova, de 23 años

La Fiscalía General de Tayikistán ha emitido su primer comentario oficial sobre el caso relacionado con la muerte de una residente de Dusambé de 23 años, Mehrona Noibova, anunciando que un empleado de dicha oficina ha sido detenido como parte de la investigación.

El fiscal general Habibullo Vohidzoda , durante una conferencia de prensa, informó que Firuz Saidzoda ha sido arrestado y se encuentra actualmente bajo custodia.

Según sus palabras, el día del incidente, Saidzoda viajaba por asuntos personales y utilizó los servicios de conducción de Davlat Arabzoda.

Asimismo, Vohidzoda enfatizó que Davlat Arabzoda, cuyo nombre había sido mencionado anteriormente en los medios, no está involucrado en este suceso. Según él, Arabzoda solo participó como conductor.

El caso de la muerte de Mehrona Noibova atrajo la atención pública después de que su cuerpo fuera encontrado el 7 de abril en la orilla del río Panj, en el distrito de Darvoz.

Según la información, Mehrona el 3 de abril acudió al centro recreativo «Chorchaman» en el distrito de Darvoz junto a amigos, incluidos dos empleados de la Fiscalía General. Ella desapareció en la mañana del 4 de abril .

Según informes publicados anteriormente, los testigos dijeron a los investigadores que Mehrona cayó al agua mientras estaba en la orilla del río. Sin embargo, los familiares de la fallecida han expresado su incredulidad ante la versión oficial de suicidio y exigen una investigación imparcial sobre el incidente.

El fiscal general Habibullo Vohidzoda informó que la investigación continúa y que las fuerzas del orden están examinando exhaustivamente todas las circunstancias del caso.

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