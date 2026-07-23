Alejandro Garnacho se une inesperadamente al Aston Villa

Un acuerdo sensacional se ha cerrado en el mercado de fichajes antes de la nueva temporada de la Premier League. El club de Birmingham, Aston Villa ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero del Chelsea, Alejandro Garnacho. El talentoso extremo argentino se une a su nuevo equipo inicialmente en calidad de cedido, pero el contrato incluye una opción de compra permanente. Así lo informa Goal.com .

El equipo dirigido por Unai Emery sigue renovando su plantilla tras su exitosa campaña la temporada pasada. El jugador de 22 años se mudó a Villa Park con un préstamo de una temporada. Según Goal.com, el Aston Villa tiene la obligación de comprar al jugador si alcanza ciertos objetivos en la temporada 2026-27. En ese caso, ya se ha acordado un contrato personal de cuatro años con el futbolista.

El nuevo proyecto de Emery y el papel de Garnacho

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, no ocultó su satisfacción por este fichaje. El técnico destacó que Alejandro Garnacho ocupará un lugar importante en el proyecto futuro del equipo. "Estamos contentos de haber fichado a Alejandro. Es muy talentoso y joven, y lo más importante, tiene muchas ganas de ayudar a nuestro proyecto", dijo Emery en una entrevista para el sitio web oficial del club.

El paso de Garnacho por el Chelsea no fue muy exitoso. Tras llegar desde el Manchester United en septiembre pasado por 40 millones de libras, el jugador tuvo dificultades para encontrar su lugar en Stamford Bridge. Aunque disputó 43 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, solo marcó 8 goles y dio 4 asistencias. La llegada de Morgan Rogers al equipo londinense por una cifra récord de 117 millones de libras aceleró la salida del extremo argentino.

Indicadores financieros y preparación para la Champions League

El Aston Villa está siendo muy activo en este mercado de verano. Garnacho se ha convertido en la cuarta gran adquisición del equipo. Anteriormente, el club había incorporado a jugadores como Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Keba Cisse. Estos fichajes se financian con los cerca de 200 millones de libras obtenidos por las ventas de estrellas como Youri Tielemans y Donyell Malen.

Cabe señalar que el Manchester United también se beneficiará de este traspaso. Según el contrato firmado cuando el jugador se unió al Chelsea en 2025, los "Red Devils" tienen derecho a un 10% de su próximo traspaso permanente. Esto significa que si el club de Birmingham convierte la cesión en un fichaje definitivo, los mancunianos también recibirán una compensación económica.

El Aston Villa ganó la Europa League la temporada pasada y terminó cuarto en la Premier League, asegurando su lugar en la Champions League. Ahora, al equipo le esperan desafíos serios. En particular, el 12 de agosto se enfrentarán al Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. Se espera que Garnacho debute con su nuevo equipo en este prestigioso encuentro.