Un nuevo gigante en el mercado de chips de IA: la startup Etched valorada en 10.300 millones de dólares

La startup Etched, dedicada a la producción de chips especializados para tecnologías de inteligencia artificial (AI), ha causado un gran revuelo entre los inversores. Fundada por tres exalumnos de la Universidad de Harvard, la empresa recaudó 300 millones de dólares en una ronda de inversión de serie C, elevando su valor de mercado a 10.300 millones de dólares. Esta cifra significa que el valor de la startup se ha duplicado en solo siete meses. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de inversión fue liderada por el famoso fondo Sequoia. También participaron importantes instituciones financieras como Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street y Diffusion Capital. Según TechCrunch, este acuerdo se registró como una de las rondas de inversión de serie C mejor valoradas en la historia del fondo Sequoia. El proyecto Etched también cuenta con el respaldo de figuras destacadas del mundo tecnológico como Peter Thiel, Andrej Karpathy y Dylan Field.

El objetivo principal de Etched es crear chips optimizados específicamente para la arquitectura "transformer", que sustenta sistemas de AI modernos como ChatGPT y Claude. Los fundadores de la startup, Gavin Uberti, Robert Wachen y Chris Zhu, ofrecen sus productos a los clientes no solo como un chip, sino como un sistema completo. Actualmente, la empresa ya ha formalizado pedidos por valor de 1.000 millones de dólares y los primeros sistemas están siendo probados por los clientes.

Ventaja tecnológica y enfoque innovador

Aunque muchos expertos creen que los chips de Etched están diseñados solo para un modelo específico, los representantes de la empresa lo niegan. Afirman que los sistemas pueden ejecutar sin problemas cualquier modelo de inteligencia artificial, incluida la arquitectura "Mixture of Experts" como DeepSeek y Qwen, así como nuevos modelos de diseño como Mamba. El hecho de que Google también esté trabajando en chips Frozen v2 similares para su modelo Gemini confirma que el camino elegido por Etched es el correcto.

Los chips de Etched aceleran el proceso de respuesta de la inteligencia artificial (inference) en dos etapas:

Prefill (Precarga): El proceso de comprensión de la solicitud y el contexto. Etched ha acelerado significativamente esta etapa mediante tecnología de bajo voltaje.

El proceso de comprensión de la solicitud y el contexto. Etched ha acelerado significativamente esta etapa mediante tecnología de bajo voltaje. Decode (Decodificación): La etapa de formación de la respuesta. Para ello, la empresa creó un nuevo tipo de memoria llamada "Cluster Scale Memory", que permite que muchos chips funcionen juntos con una latencia muy baja.

Según los representantes de la empresa, el modo de funcionamiento de bajo voltaje reduce el sobrecalentamiento de los chips, lo que permite colocar más transistores en un solo chip. Como resultado, los usuarios pueden obtener una alta velocidad mientras reducen significativamente los costos de computación.

Aunque la startup Etched ha anunciado que ha fabricado con éxito sus chips en las plantas de TSMC, no será fácil competir con gigantes como NVIDIA en el mercado. Sin embargo, una capitalización superior a los 10.000 millones de dólares y una importante cartera de pedidos indican que este joven equipo se ha convertido en un actor serio en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial.