El número de canales públicos en la mensajería Max aumenta drásticamente: las suscripciones superan los 285 millones

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El número de canales públicos en la mensajería Max aumenta drásticamente: las suscripciones superan los 285 millones

La plataforma digital rusa Max está ganando popularidad rápidamente entre los usuarios y continúa expandiendo su ecosistema de canales públicos. Apenas dos semanas después de que se habilitara la creación de canales para todos los usuarios, su número total ha crecido un 30 %, alcanzando los 380 000. Esta cifra demuestra que la plataforma se está convirtiendo no solo en una herramienta de comunicación, sino también en un importante espacio informativo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos de la mensajería, el interés por los canales públicos es alto no solo entre los creadores de contenido, sino también entre los lectores comunes. Hoy en día, el número total de suscripciones a canales supera los 285 millones. Estas cifras sirven como un indicador clave de la competitividad de la plataforma Max y de la actividad de su base de usuarios.

Nuevas oportunidades y aspectos técnicos

Actualmente, cada usuario que posee un Digital ID puede crear su propio canal. La comodidad del sistema radica en que los propietarios de dispositivos Android pueden crear un canal directamente en la aplicación móvil. Para los usuarios de iPhone, esta función está disponible por ahora a través de la versión web o el cliente de escritorio. El proceso de creación es muy sencillo: basta con ir a la sección de "Chats", pulsar el botón "+" y seguir las instrucciones.

Max no es solo una aplicación de mensajería, sino un ecosistema integral que combina muchos servicios digitales. Los usuarios pueden aprovechar los chats personales y grupales, llamadas de audio y video, mensajes de voz y la posibilidad de enviar archivos de gran tamaño. Además, dentro de la plataforma se han implementado transferencias de dinero, miniaplicaciones y diversos servicios de chat-bots.

Tasas de crecimiento y planes futuros

A principios de junio, el número total de usuarios registrados en la plataforma Max superaba los 125 millones. Cabe señalar que la función de canales públicos se encuentra actualmente en modo de prueba. No obstante, la actividad de los usuarios muestra un potencial para competir con grandes mensajerías como Telegram.

El desarrollo de este tipo de plataformas puede ser interesante para los usuarios, ya que las mensajerías regionales suelen estar integradas con servicios locales y sistemas de pago. Se espera que, en la siguiente etapa, la plataforma Max ofrezca una funcionalidad completa para todos los sistemas operativos. Según la publicación ixbt.com, la plataforma está trabajando para ampliar aún más su audiencia y añadir nuevos servicios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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