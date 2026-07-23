Xiaomi creará una red de estaciones de intercambio de baterías para vehículos eléctricos

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Xiaomi creará una red de estaciones de intercambio de baterías para vehículos eléctricos

El gigante tecnológico chino Xiaomi planea llevar su negocio automotriz a una nueva etapa. La compañía se prepara para construir no solo dispositivos de carga, sino también una red de estaciones de intercambio rápido de baterías (battery swap) para vehículos eléctricos. Este paso permitirá a los usuarios instalar una batería completamente cargada en pocos minutos, sin tener que esperar mucho tiempo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la filial Hanxing Venture Capital, que forma parte de Xiaomi, se unió al accionariado de la empresa Zhejiang Xinglixing New Energy Technology. Tras este acuerdo, el capital social de la empresa se elevó a 130 millones de yuanes. Se espera que esta inversión sea un eslabón clave en la estrategia automotriz global de Xiaomi.

Cooperación tecnológica y nuevas oportunidades

La empresa Zhejiang Xinglixing New Energy Technology fue fundada en febrero de 2024 y se especializa en componentes para vehículos eléctricos, sistemas de baterías y, lo más importante, tecnologías de estaciones de intercambio de baterías. A través de esta colaboración, Xiaomi busca ampliar su ecosistema y competir en infraestructura con rivales como Tesla y NIO.

La tecnología de intercambio de baterías es especialmente conveniente en grandes ciudades y para conductores que realizan viajes de larga distancia. Mientras que cargar un vehículo eléctrico suele llevar desde 30 minutos hasta varias horas, el proceso de sustitución automática de la batería en estaciones especializadas dura solo de 3 a 5 minutos. Esto es casi el mismo tiempo que en las gasolineras tradicionales.

El futuro de los coches de Xiaomi

Xiaomi había anunciado anteriormente el nuevo modelo Xiaomi Pengcheng con mayor autonomía. Se espera que el vehículo sea presentado en agosto de este año. La nueva red de estaciones estará diseñada para dar servicio precisamente a esta nueva generación de vehículos eléctricos.

Considerando el gran interés por los productos Xiaomi en el mercado, proyectos de esta envergadura en la industria automotriz podrían influir en el futuro de la infraestructura de vehículos eléctricos en nuestra región. Aunque por ahora la empresa se centra en el mercado interno chino, se espera que la red de intercambio de baterías cambie los estándares a nivel global.

En conclusión, Xiaomi aspira a crear un ecosistema totalmente independiente e innovador no solo en gadgets, sino también en el sector del transporte. Las estaciones de intercambio de baterías juegan un papel decisivo al eliminar el mayor obstáculo para el uso de vehículos eléctricos: el tiempo de carga.

XiaomiVehículo eléctricoTecnologíaBateríaAuto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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