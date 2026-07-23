Presentación del Honor Robot Phone: Un smartphone innovador que redefine los estándares de la industria

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Presentación del Honor Robot Phone: Un smartphone innovador que redefine los estándares de la industria

El gigante tecnológico chino Honor ha anunciado el lanzamiento oficial en agosto de su nuevo smartphone, el Honor Robot Phone, capaz de revolucionar el mercado de dispositivos móviles. Los representantes de la compañía afirman que este dispositivo no solo cambia los estándares de la industria, sino que también rompe con las percepciones tradicionales sobre la forma y funcionalidad de los teléfonos móviles. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Junto con el nuevo modelo, Honor también ha actualizado su identidad visual. Según ixbt.com, el póster del smartphone muestra el nuevo logotipo de la marca, al cual se le ha añadido un símbolo gráfico especial llamado «Honor Ring» al texto existente. Además, el dispositivo se presenta a los futuros compradores bajo el nuevo eslogan: «No temas pensar, no temas ser diferente».

Cámara robotizada y capacidades técnicas

La principal peculiaridad del Honor Robot Phone reside en su sistema de cámara. El dispositivo está equipado con un «brazo» robotizado especial (gimbal) oculto dentro del chasis. Cuando el usuario comienza a tomar fotos, este mecanismo se despliega con un solo clic. Esta tecnología permite que la cámara gire 360 grados, cree composiciones automáticas y proporcione funciones de seguimiento inteligente de objetos.

Las especificaciones técnicas del smartphone también son de alto nivel. Se espera que el dispositivo esté equipado con una pantalla plana de 6,4 pulgadas con resolución 1,5K. La velocidad y el rendimiento estarán a cargo del procesador Snapdragon 8 Ultra de última generación, lo que sitúa al dispositivo entre los flagships, tanto en diseño como en potencia.

El bloque de cámara consta de tres módulos, con un objetivo principal de 200 MP con apertura f/1.6. Está acompañado por un módulo ultra gran angular de 50 MP y otro sensor periscópico de 200 MP. Se espera que una óptica de tal precisión, combinada con el mecanismo robotizado, abra nuevos horizontes en la fotografía móvil.

Esta innovación demuestra que la marca Honor busca definir su propio camino independiente tras separarse de Huawei. La integración de elementos robotizados en un smartphone indica que, en el futuro, los dispositivos móviles no serán solo herramientas de comunicación, sino que se convertirán en complejos asistentes mecánicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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