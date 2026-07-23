El mercado de la memoria se divide: la escasez de NAND terminará en 2027, mientras que la crisis de DRAM durará más tiempo

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El mercado de la memoria se divide: la escasez de NAND terminará en 2027, mientras que la crisis de DRAM durará más tiempo

Una situación compleja está surgiendo en el mercado tecnológico global en el segmento de dispositivos de almacenamiento y memoria RAM. Según el último informe de la agencia de análisis TrendForce, se espera que la escasez en el mercado de memoria flash de tipo NAND finalice en la segunda mitad de 2027. Esto indica que el aumento de precios y las interrupciones en el suministro observados en los últimos años se estabilizarán en los próximos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de los analistas, hasta finales de 2026, la brecha entre la oferta y la demanda en el mercado de memoria NAND representará un déficit de entre el 4% y el 6%. Por lo tanto, no se espera una disminución significativa en los precios de los SSD y otros dispositivos de memoria flash en el futuro cercano. Para los consumidores, esta noticia significa que deben ser cautelosos con sus compras por ahora.

Aumento de la capacidad de producción y situación del mercado

La razón principal de la mejora en la situación del mercado es la expansión de la producción de obleas de silicio por parte de gigantes como Samsung, SK Hynix y Micron. Gracias a la modernización de los procesos tecnológicos y la puesta en marcha de nuevas fábricas, el volumen de oferta finalmente alcanzará el nivel de la demanda para 2027. Según iXBT.com, la debilidad de la demanda de los consumidores también juega un papel en este proceso.

Debido a los altos precios, muchos usuarios están retrasando sus planes de actualización de dispositivos. Como la gente sigue utilizando sus dispositivos de almacenamiento existentes, la presión sobre el mercado ha disminuido ligeramente. Sin embargo, las expectativas positivas en el segmento NAND no se aplican al mercado de DRAM (memoria RAM).

Previsiones preocupantes en el mercado de DRAM

En el segmento de memoria RAM, se prevé que la situación sea mucho más grave. El presidente de la junta directiva de ADATA advirtió que la escasez de DRAM podría persistir durante toda una década. La razón principal es la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial (AI). ChatGPT y otros modelos de lenguaje grandes requieren enormes cantidades de memoria de acceso rápido.

La dirección de SK Hynix comparte esta opinión y estima que la crisis de la memoria RAM podría durar hasta 2030. Esto significa que los módulos de memoria RAM necesarios para computadoras, servidores y smartphones podrían seguir siendo costosos y escasos durante mucho tiempo.

Estas tendencias también afectan directamente al mercado local. Aunque el precio de los SSD podría bajar en el futuro, el costo de las computadoras portátiles y sistemas de servidores con memoria RAM potente seguirá siendo alto. Se recomienda a las empresas locales y usuarios que planean actualizaciones tecnológicas tener en cuenta estas previsiones globales.

TrendForceSamsungMicronSK HynixTecnología
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Abror Shuhratov
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