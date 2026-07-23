Derrota sorpresa para Ange Postecoglou en su debut al mando del Al-Nassr

El club saudí Al-Nassr disputó su primer partido bajo la dirección de su nuevo entrenador, Ange Postecoglou. En un encuentro amistoso a puerta cerrada celebrado en Lisboa, el equipo de Riad cayó ante el equipo reserva del club portugués Benfica. Este resultado supone una prueba seria y un motivo de reflexión para el técnico australiano antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa .

El encuentro se organizó en un formato inusual a petición de los cuerpos técnicos. El partido constó de dos tiempos de 30 minutos cada uno. Según el diario Al-Riyadiya, el Al-Nassr comenzó el encuentro con mucha intensidad y se adelantó en el marcador en el minuto 4 gracias a un gol del centrocampista Abdulmalik Al-Jaber. Sin embargo, el gol tempranero no le bastó al equipo para llevarse la victoria.

¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo?

Los jóvenes jugadores del equipo B del Benfica tomaron rápidamente la iniciativa y lograron anotar dos goles. El marcador final de 2-1 resultó ser un debut desafortunado para Ange Postecoglou. El líder y capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, no participó en este duelo, lo que llamó la atención de muchos aficionados.

Según World Soccer Talk, la ausencia del delantero estrella de 41 años se debe a su recuperación física. Tras su participación con la selección de Portugal en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y la fase final del torneo, la directiva del club y el cuerpo técnico decidieron darle un tiempo de descanso adicional al jugador. Cabe recordar que Portugal terminó su andadura mundialista en octavos de final tras caer ante España.

La directiva del Al-Nassr prefiere no apresurar la incorporación de su máxima estrella al proceso de pretemporada. Por el momento, no se ha fijado una fecha exacta para el regreso de Cristiano Ronaldo a los entrenamientos grupales. El club espera que se recupere por completo y esté al 100% para la nueva temporada.

La temporada pasada fue exitosa para Cristiano Ronaldo. Disputó 37 partidos en todas las competiciones con el Al-Nassr, anotando 30 goles y dando 5 asistencias. Lo más importante es que conquistó el título de la Saudi Pro League con su equipo. Este fue el primer trofeo oficial de la leyenda portuguesa en tierras saudíes.

Para la nueva temporada, Ange Postecoglou y su equipo tienen objetivos ambiciosos. En particular, el club ha establecido como prioridad ganar la AFC Champions League Elite, torneo que nunca ha conquistado en su historia. Ya se había informado anteriormente que Cristiano Ronaldo también tiene como objetivo ganar este prestigioso trofeo continental.