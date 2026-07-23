El Arsenal contempla las opciones de John Stones y Ezri Konsa tras la lesión de William Saliba

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El Arsenal contempla las opciones de John Stones y Ezri Konsa tras la lesión de William Saliba

El Arsenal de Londres se ve obligado a activarse en el mercado de fichajes debido a una baja sensible en su línea defensiva. El defensa titular del equipo, William Saliba, estará de baja por un largo periodo tras sufrir una lesión de espalda con la selección de Francia durante la Copa del Mundo. Esta situación ha cambiado por completo los planes de Mikel Arteta. Así lo informa Goal.com informa .

Saliba, de 25 años, resultó gravemente lesionado en la semifinal de la selección francesa contra España. Su baja supone un duro golpe para los «Gunners», ya que el futbolista francés se había convertido en una pieza indispensable de la defensa del equipo. Según Goal.com, la directiva del club teme que la ausencia de Saliba afecte negativamente las posibilidades del equipo en la lucha por el título.

John Stones: Agente libre y candidato experimentado

Para resolver la crisis, Mikel Arteta está considerando la opción de John Stones, quien ha finalizado su contrato con el Manchester City. El experimentado defensa de 32 años es actualmente agente libre, y su vasta experiencia podría ser de gran utilidad para el Arsenal. A lo largo de su carrera, Stones ha ganado 19 títulos, incluidos 6 campeonatos de la Premier League.

La relación entre Arteta y Stones también podría jugar un papel importante en este traspaso. El técnico trabajó estrechamente con Stones durante sus años como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Sin embargo, está claro que este fichaje no será sencillo. Según Sky Sports, otro club de Londres, el Chelsea, también muestra un serio interés por el experimentado defensa.

Opción alternativa: Ezri Konsa

Si el acuerdo con John Stones no se concreta, el Arsenal centrará su atención en el defensa del Aston Villa, Ezri Konsa. El jugador de 28 años ha mostrado un rendimiento estable en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares de la selección de Inglaterra. El hecho de que Konsa haya disputado los 8 partidos de la Copa del Mundo demuestra su alto nivel.

La versatilidad de Ezri Konsa es del agrado de Mikel Arteta. Puede desempeñarse con solvencia tanto en el centro de la defensa como en el lateral derecho. Esta característica es muy valorada por el técnico del Arsenal, quien suele cambiar sus esquemas tácticos con frecuencia. Actualmente, los responsables del club se preparan para iniciar negociaciones por ambas opciones.

La lesión de Saliba ha sido una prueba inesperada para el Arsenal. El equipo está tomando medidas para reforzar su defensa sin esperar a la apertura del mercado de fichajes de enero. Al fin y al cabo, la intensa lucha en la Premier League y la Champions League exige una rotación profunda y recambios de calidad en la plantilla.

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