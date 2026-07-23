Japón inicia los preparativos para el trasplante de riñón de cerdo en humanos

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Japón inicia los preparativos para el trasplante de riñón de cerdo en humanos

Se planea lanzar un proyecto científico de gran importancia para el campo médico en Japón. Los investigadores del país tienen como objetivo comenzar ensayos clínicos a partir de 2028 para trasplantar riñones de cerdos genéticamente modificados a seres humanos. Así lo informó The Japan Times .

Se ha informado que este proyecto está siendo llevado a cabo por la startup biotecnológica PorMedTec , establecida en la Universidad Meiji. La empresa colabora con la firma biotecnológica estadounidense eGenesis y utiliza cerdos con modificaciones genéticas especiales.

Según el plan, los riñones obtenidos de los cerdos serán trasplantados a pacientes seleccionados en el Hospital de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, así como en el Hospital General Shonan Kamakuraubicado en la prefectura de Kanagawa. Los expertos destacan que estos ensayos clínicos serán monitoreados cuidadosamente en términos de seguridad y eficacia.

Según los científicos, el trasplante de órganos de animales a humanos, es decir, la xenotrasplante, se considera una de las direcciones más prometedoras para resolver el problema de la escasez de órganos de donantes. Si esta tecnología demuestra su valía, en el futuro podría ser posible salvar la vida de miles de pacientes.

Según los datos, eGenesis ha realizado un total de 69 cambios genéticos en los cerdos criados por la empresa con el fin de reducir la probabilidad de que el organismo humano rechace el nuevo órgano y disminuir el riesgo de transmisión de virus animales a los humanos.

Hasta la fecha, se han realizado cuatro ensayos clínicos basados en esta tecnología en los Estados Unidos. Se ha señalado que algunos pacientes no necesitaron diálisis durante varios meses después de la operación. Esto se evalúa como uno de los resultados importantes que demuestran el potencial de la nueva tecnología.

En Japón, actualmente, más de 300 000 personas reciben tratamiento de diálisis regular debido a insuficiencia renal. Al mismo tiempo, casi 15 000 pacientes esperan un trasplante de riñón. Por ello, los científicos esperan que esta tecnología ayude a resolver parcialmente el problema de la escasez de órganos de donantes en el futuro.

PorMedTec , liderada por el profesor de la Universidad Meiji Hiroshi Nagashima, afirma que la investigación científica sobre la implementación de trasplantes entre especies continuará de manera constante. Según él, esta área podría convertirse en una de las tecnologías más eficaces e importantes de la medicina moderna en el futuro.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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