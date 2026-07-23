Aceptó la pelea que todos rechazaron: ¿cómo evaluó Guskov a Ankalaev?

El uzbeko El luchador de la UFC Bogdan Guskov, antes del torneo UFC Fight Night 282, Magomed Ankalaevhabló abiertamente sobre su próximo combate contra. Calificó a su oponente como uno de los luchadores más peligrosos de la división y explicó por qué muchos rechazaron este enfrentamiento.

Guskov enfatizó que el hecho de que Ankalaev sea un ex campeón o que no posea el cinturón actualmente no cambia su plan. Para él, esta pelea no es solo otro encuentro en su carrera, sino un nuevo examen importante de alto nivel.

«Ankalaev es un oponente peligroso»

Durante la conferencia de prensa, Guskov dejó claro que no subestimaría la fuerza de su futuro oponente.

«Ankalaev es un oponente peligroso. Quizás no sea campeón ahora, pero es el contendiente número uno. Es un nuevo examen para mí», declaró el luchador uzbeko.

Según él, el estatus actual de Ankalaev no afecta su plan de preparación para la pelea. Guskov considera al oponente como una prueba seria y de alto nivel, independientemente de las circunstancias.

¿Por qué otros luchadores rechazaron la oferta?

Guskov también respondió a una de las preguntas más debatidas antes de la pelea: ¿por qué muchos luchadores no quisieron subir al octágono contra Ankalaev?

«¿Por qué todos rechazan la pelea contra Ankalaev? Porque es el contendiente número uno», dijo.

Destacó que aceptar una pelea a corto plazo contra un oponente de alto ranking, con gran experiencia y un estilo peligroso, es un riesgo mayor.

En tal enfrentamiento, una derrota puede afectar los planes futuros y la posición del luchador en el ranking. Guskov, a pesar de este riesgo, aceptó la oportunidad.

Guskov reconoció la fuerza de su oponente

El atleta uzbeko dijo que considera a Ankalaev más fuerte que casi todos los que están clasificados por debajo de él.

«Se puede decir como un hecho que Magomed es más fuerte que casi todos los que están debajo de él. Es uno de los chicos más peligrosos de nuestra división», dijo Guskov.

Esta declaración, además de ser un signo de respeto hacia el oponente antes de la pelea, también muestra la magnitud de la tarea que le espera a Guskov.

Sobre la pelea Información Torneo UFC Fight Night 282 Duelo Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev Fecha 25 de julio Estatus de Ankalaev Contendiente número uno Evaluación de Guskov Uno de los luchadores más peligrosos de la división

El estatus de «ex campeón» no cambia el plan

Guskov indicó que no presta demasiada atención al estatus previo de Ankalaev.

Según sus palabras, el hecho de que el oponente sea un ex campeón o no posea el cinturón actualmente no afecta la táctica de combate. La tarea principal es estar listo para los puntos fuertes de Ankalaev y demostrar plenamente sus capacidades en el octágono.

Este enfoque muestra que Guskov aborda el enfrentamiento como una prueba profesional en lugar de por miedo a un gran nombre.

Una gran oportunidad el 25 de julio

Para Bogdan Guskov, esta pelea podría ser una de las más importantes de su carrera. Un éxito contra el contendiente número uno aumentaría significativamente su estatus en la división de peso semipesado.

Ankalaev subirá al octágono para defender su lugar y acercarse una vez más a una pelea por el título. Por eso, en el enfrentamiento del 25 de julio, hay mucho en juego para ambos atletas.

¿Crees que Guskov puede dar la sorpresa en esta pelea que muchos rechazaron? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de la UFC.