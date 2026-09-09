Huida del dólar y récord histórico de oro: China vende bonos estadounidenses y compra oro

Se están produciendo cambios geopolíticos importantes que podrían asestar un duro golpe a la hegemonía del dólar en el mercado financiero mundial. China, la segunda economía del mundo, está reduciendo sistemáticamente su participación en bonos del Tesoro de EE. UU. (deuda pública), llevando este indicador a su nivel histórico de 2001. Al mismo tiempo, a pesar del fuerte aumento de los precios del oro en los mercados internacionales, Pekín sigue acumulando reservas de metales preciosos a un ritmo sin precedentes. Las estadísticas financieras oficiales publicadas el 7 de septiembre sorprendieron incluso a los analistas internacionales más experimentados. ¿Por qué China está abandonando los títulos de deuda estadounidenses, cuánto oro se compró en un mes y cómo este proceso repite el escenario utilizado por Rusia? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la serie ininterrumpida de 22 meses del Banco Popular de China, su récord y todas las consecuencias posibles para el mercado mundial de divisas.

Compra récord en agosto: a pesar de la subida de precios, la compra de oro no se detuvo

Los esfuerzos de China por desdolarizar y diversificar sus reservas han alcanzado un nuevo pico:

650 000 onzas en un mes: Según las estadísticas oficiales publicadas el 7 de septiembre, el Banco Popular de China logró aumentar sus reservas de oro en 650 000 onzas el pasado mes de agosto;

Récord absoluto desde 2023: La compra de tal cantidad de metal precioso en un mes se convirtió en el nivel más alto para el país en los últimos tres años;

Indiferencia ante el aumento de precios: A pesar de que el precio del oro en las bolsas internacionales está alcanzando niveles récord, Pekín acelera activamente su política de acumulación, independientemente de los costes financieros;

Serie ininterrumpida de 22 meses: Con esta compra, el Banco Central de China continúa comprando oro de manera constante e ininterrumpida durante 22 meses consecutivos.

«China sigue el camino financiero probado de Rusia, que abandonó las obligaciones de deuda estadounidenses durante mucho tiempo para acumular oro en su lugar», señalan los observadores del sector.

Regreso al periodo de 2001: venta masiva de bonos estadounidenses

Estas acciones de China están creando una situación compleja para el sistema financiero público estadounidense:

Mínimo de un cuarto de siglo: La participación total de los bonos del Tesoro de EE. UU. en la cartera de China se redujo al nivel de 2001, es decir, cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Protección contra las sanciones occidentales: Los economistas destacan que Pekín está retirando urgentemente sus fondos del dólar estadounidense y de los instrumentos financieros estadounidenses, teniendo en cuenta el riesgo de congelación de activos o sanciones;

El oro, garantía de seguridad principal: Los activos de oro físico, que no pueden ser bloqueados por ninguna fuerza externa, se han convertido para China en el único refugio seguro en un contexto de inestabilidad global.

Impacto esperado en la economía mundial

La cuestión más importante que interesa a muchos inversores y expertos es cómo este movimiento financiero radical de China cambiará el destino del dólar y del oro en el mercado mundial. La conclusión más importante es que, la acumulación ininterrumpida de oro por parte de los bancos centrales mundiales y la huida de las deudas estadounidenses debilitan aún más la cuota de la moneda estadounidense como moneda de reserva mundial. Esta estrategia de 22 meses de Pekín muestra que, en un futuro próximo, se espera un mayor aumento de los precios del oro y un incremento significativo de la cuota de los metales preciosos en el sistema financiero mundial.

¿Cree que la huida de China del dólar y el aumento récord de sus reservas de oro pueden asestar un duro golpe a la economía estadounidense? En el contexto de estos cambios globales, ¿es recomendable que los ciudadanos comunes también orienten sus ahorros hacia el oro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis económico global con sus seres queridos y amigos inversores!